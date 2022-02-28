荣耀Magic4系列正式发布 Magic4 Pro提供100W有线超级快充

站长之家（ChinaZ.com）2月28日 消息:今天晚上，荣耀Magic4系列全球发布会正式开启并正式发布了荣耀Magic4、荣耀Magic4Pro两款手机。

在设计方面，荣耀Magic4拥有瓷青、流金、亮黑、釉白四种颜色，荣耀Magic4Pro拥有瓷青、流金、亮黑、釉白、燃橙色五种颜色，极具辨识度。

显示屏方面，荣耀Magic4采用6.81英寸柔性OLED屏，支持10亿色臻彩显示，100%DCI-P3广色域，峰值亮度可达1000尼特，所见栩栩如生;更有Motion-Sync技术和MEMC功能，影音娱乐，纵享流畅;1920Hz高频PWM调光。荣耀Magic4Pro搭载超级四曲屏，优质视感沉浸其中，更有IP68级防尘抗水认证。

在拍照方面，荣耀Magic4Pro采用业界领先的多主摄融合计算摄影方案，搭载HONOR Image Engine 图像引擎，打造更优秀的影像力:前置搭载1200万像素超广角摄像头，开启自拍新“视”界，后置IMX7665000万像素大底主摄、5000万像素超广角摄像头，支持2.5cm微距摄影，更有6400万像素潜望式长焦摄像头，最高支持100X数字变焦;内置8×8dToF激光对焦传感器和防闪烁传感器，暗光环境下对焦更快更准;加持AI色彩引擎，智能识别处理明暗环境，色彩真实更动人。

配置上，荣耀Magic4系列搭载新一代骁龙8移动平台，基于荣耀GPU Turbo X技术，是业界首款支持移动游戏AI超级渲染的产品，以更低的功耗和温度为用户提供更卓越的性能体验!采用超导六方晶石墨烯搭配超薄VC液冷，导热性能较初代石墨烯技术提升50%。

荣耀Magic4Pro配备4600mAh容量电池，提供了100W 有线超级快充，随充随用，告别电量焦虑。

售价方面，荣耀Magic4 售价 899 欧元（约合人民币 6356 元）起；荣耀Magic4 Pro售价 1099 欧元（约合人民币 7770 元）起，在不同国家和地区的上市时间会有所不同。