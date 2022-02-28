realme真我发布150W光速秒充技术 GT Neo 3首发

博主@熊猫很禿然指出，这款realme新机名为realme GT Neo3...@熊猫很禿然爆料，realme GT Neo3提供两种版本，一个版本为5000mAh+65W闪充，一个版本是4500mAh+150W闪充...其中最受关注的是150W版本，这是全球首款150W闪充手机，同时是迄今为止快充功率最高、充电速度最快的手机，表现超过了目前市面上的高端旗舰...目前关于realme 150W快充的细节官方尚未透露，猜测它使用的是转换效率更高的并联电荷泵方案，该方案可避免大电流造成的电荷泵过载、过热的情况......