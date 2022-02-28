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realme真我发布150W光速秒充技术 GT Neo 3首发

2022-02-28 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:今日，realme真我正式发布150W光速秒充技术，真我GT Neo3 将首发搭载150W光速秒充，可5 分钟充电50%。

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根据此前消息，realme GT Neo3有望在 3 月份发布，realme GT Neo3搭载联发科天玑 8100 旗舰处理器，采用6. 7 英寸FHD+挖孔屏，电池为5000mAh。

摄像方面，realme GT Neo3前置 1600 万，后置 5000 万AI三摄。

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