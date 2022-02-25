瑞幸成立商务管理公司，经营范围含化妆品零售

站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:企查查APP显示，2月24日，瑞幸咖啡商务管理（厦门）有限公司成立，法定代表人为郭谨一，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:互联网销售;食品销售;餐饮服务;化妆品零售;个人卫生用品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由瑞幸咖啡(中国)有限公司全资持股。
站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:企查查APP显示，2月24日，瑞幸咖啡商务管理（厦门）有限公司成立，法定代表人为郭谨一，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:互联网销售;食品销售;餐饮服务;化妆品零售;个人卫生用品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由瑞幸咖啡(中国)有限公司全资持股。
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企查查APP显示，1月26日，北京比邻好物文化传媒有限公司成立，法定代表人为乔蕾，注册资本100万元人民币，经营范围包含：销售玩具、日用品、服装、针纺织品、工艺品；食品经营；互联网信息服务；出版物零售等。企查查股权穿透显示，该公司由北京比邻东方教育科技有限公司100%控股，后者为新东方教育科技集团有限公司全资子公司。
企查查APP显示，1月28日，岚岫（海南）信息科技有限公司成立，全资大股东为海南腾讯网络信息技术有限公司，法定代表人为杨洋，注册资本2000万元人民币，经营范围含信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；企业管理咨询等。
企查查APP显示，1月28日，新乳业（002946）投资成立绿源唯品乳业（上海）有限公司，投资比例100%。企查查信息显示，绿源唯品乳业（上海）有限公司法定代表人为张蕾，注册资本1000万元人民币，经营范围包含食品销售。
企查查APP显示，1月30日，北京朝酿暮饮商贸有限公司成立，法定代表人为杨伟峰，注册资本100万元人民币，经营范围包含：酒类经营；销售日用品、工艺品、针纺织品、服装、鞋帽、电子产品等。企查查股权穿透显示，该公司由上海格物致远网络科技有限公司100%控股，后者为字节跳动（香港）有限公司全资子公司。
新东方作为老牌龙头之一也受损严重，不仅巨亏还出现了大裁员，此前消息称新东方已辞退6万员工...据企查查数据显示，近日太原布局未来科技有限公司成立，注册资本100万元，经营范围包含：5G通信技术服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路制造等...股权穿透中显示，该公司由北京布局未来教育科技有限公司100%控股，后者为新东方教育科技集团有限公司全资子公司...而北京布局未来教育科技有限公司成立于2016年7月18日，法定代表人为柴明一，注册资本为5.5亿元，由新东方教育科技集团有限公司100%控股......
企查查APP显示，1月26日，无锡绿色慧联汽车服务有限公司成立，法定代表人为杨东，注册资本1000万元人民币，经营范围含新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；道路货物运输等。企查查信息显示，该公司全资大股东为吉利关联公司浙江绿色慧联有限公司。
天眼查信息显示，辛巴旗下公司广州辛选网络信息科技有限公司发生工商变更，经营范围新增个人互联网直播服务；食品添加剂销售；广播电视节目制作经营；食品经营；食品互联网销售；酒类经营；保健食品销售等...天眼查资料显示，广州辛选网络信息科技有限公司成立于 2020 年 4 月，是广东辛选控股有限公司全资子公司，法定代表人计梦瑶，注册资本 1500 万元...
苹果在全国近300家零售店拥有超过65000名零售员工，苹果零售助理的平均年收入约为30，472美元，比全国平均水平低24%...熟悉美国多家苹果零售店工会活动的匿名消息人士说，为避免被发现，计划成立工会的苹果零售商店员工常常使用加密信息来进行秘密会议，有时使用安卓手机来避免苹果公司监视...据说苹果公司本月已经为一些零售员工提供了加薪，但加薪金额微不足道，有些零售员工的加薪幅度还不到每小时1美元......
“虎耀神州 风云崛起”，来酷携手品牌代言人游泳世界冠军张琳打造新春品牌TVC，并在春节期间虎年春晚、东方卫视小年夜春晚、湖南卫视小年夜春晚!地标灯塔京信大屏、蓝岛大屏、广州小蛮腰南北闪耀，彰显着来酷的品牌力量与迅猛的发展势头...虎虎生威，力拔头筹...虎年新春之际，来酷逆势扩张，再度彰显自身价值，线上线下联动实现多渠道的品牌露出预示着来酷在智慧零售领域发展的野心:来酷并不满足与千亿的成绩...
熊孩子之所以被人嫌弃，往往是因为他们不懂得什么叫礼貌和规矩，总能做出一些让人血压飙升的事情来，如果再加上背后的熊家长， 那就更让人一个头两个大了。近日，据@星视屏报道，在陕西西安，一名女孩的亲戚带着6岁的孩子来家里做客，当时女孩有事出门了一趟，等她回家进房间时发现，房间被亲戚的孩子搅乱，桌上的化妆品全被打碎了。女孩回屋看到该情景后崩溃大哭，表示化妆品是自己攒钱买的，还有朋友送的生日礼物，总价值在两到?
允许用户为文件选择应用的"应用选择器"正在以新的现代设计进行更新...如果你想改变特定文件类型的默认程序，你可以在"设置"中进行，或者打开"文件..
沃伦·巴菲特（WarrenBuffett）旗下公司伯克希尔·哈撒韦（BerkshireHathaway）公布了2021年四季度和全年的业绩报告...他介绍：只有苹果的股息才会..
雅虎邮箱宣布将在2月28日停止中国大陆地区服务，在截止日前用户可登陆下载备份...雅虎邮箱自1996年开始，在全球范围内为用户提供电子邮箱服务...用..
工信部网站显示，Redmi K50标准版备案信息新增了8GB+256GB、8GB+128GB和6GB+128GB三个版本...众所周知，去年2月份Redmi发布的旗舰K40标准版就提供..
东兴证券于日前发布了一份上市公司孩子王的研究报告，其中提到:截止2020年末，孩子王的私域会员超4200万人，会员消费占比98%以上...第三，私域会员..
一位三线城市书亦烧仙草加盟商同样抛出了自己的小账本——产品均价12元，毛利率60%，门店租金1.5万，6名员工薪水一个月2.5万，盈亏平衡点7.2万:如..
艾尔登法环中在剧情进行到一定的阶段就会在赐福点让你自动的去圆桌厅堂，去玩之后，很多玩家都是被入侵者打死就发现回不去了，下面就来为大家分享..
小鹅拼拼将在2022年4月30日全部停止服务...背靠微信十亿级用户，小鹅拼拼被视为腾讯在电商领域的又一次下注，也是腾讯PCG团队最大且重兵投入的业务..
你可能很熟悉去Valve的Steam服务下载各种PC、Linux、Mac，甚至是最新的Xbox游戏工作室的游戏。然而与此同时，微软在Windows上也有自己的Xbox应用，..
当下的优酷像是进入了发力期的“长跑选手”，后劲有余，正处于边蓄力边加速的重要阶段...宠爱剧场中，18-24岁用户占比最高，70%消费时长由女性用户..
据称，该组织对英伟达内部服务器进行了勒索软件攻击并已渗出超过1TB的数据...这个故事最有趣的部分是，据称英伟达通过试图加密被盗数据来回击该组..
至于苹果为何屡屡规避规则，也要死守围墙花园，一方面原因是苹果CEO库克遵循了乔布斯的遗愿，继续将用户圈在一个干净安全的苹果系统中，不愿开放第..
2022年2月27日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于手机保养的，问题是“手机屏脏了，用下列哪种工具清洁更合适？”这个其实很简单了，必须是眼镜..
年初的CES 2022大会上，Intel宣布了12代酷睿特别版i9-12900KS，大核频率提高到3.4-5.5GHz，基准和最大加速功耗达到150-260W，预计下个月上市...现..
2022年2月27日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于白头发的，问题是“年纪不大就长白头发，通常都是因为肾不好，这种说法正确吗？”这个说法是不..
据路透社报道，YouTube正在阻止由俄罗斯国家支持的俄罗斯媒体机构在其平台上投放广告和赚钱。YouTube告诉路透社，它正在“暂停一些频道在YouTube上..
北京时间2月28日晚20:00，荣耀将举行全球发布会，正式发布新一代旗舰 Magic4系列手机，全球首款测温真无线耳机Earbuds 3 Pro也将同台亮相...随着发..
随着俄乌冲突的持续恶化，英特尔、戴尔、联想等科技公司决定暂停向俄罗斯发货...美商务部将49家俄罗斯企业列入军事供应商名单，这些企业在获得国际..
1995年3月，雅虎正式成立，作为曾经全球第一门户搜索网站，业务涉及24个国家和地区，为全球超过5亿的独立用户提供多元化的网络服务...雅虎Yahoo发..
匪夷所思，半导体巨头NVIDIA也成为了被被黑客攻击的目标，据多家英美媒体NVIDIA遭遇网络攻击，甚至导致电子邮件及开发者工具中断...相当尴尬的是，..