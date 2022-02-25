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瑞幸成立商务管理公司，经营范围含化妆品零售

2022-02-25 10:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月25日 消息:企查查APP显示，2月24日，瑞幸咖啡商务管理（厦门）有限公司成立，法定代表人为郭谨一，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:互联网销售;食品销售;餐饮服务;化妆品零售;个人卫生用品销售等。企查查股权穿透显示，该公司由瑞幸咖啡(中国)有限公司全资持股。

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