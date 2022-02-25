瑞幸成立商务管理公司，经营范围含化妆品零售

熊孩子之所以被人嫌弃，往往是因为他们不懂得什么叫礼貌和规矩，总能做出一些让人血压飙升的事情来，如果再加上背后的熊家长， 那就更让人一个头两个大了。近日，据@星视屏报道，在陕西西安，一名女孩的亲戚带着6岁的孩子来家里做客，当时女孩有事出门了一趟，等她回家进房间时发现，房间被亲戚的孩子搅乱，桌上的化妆品全被打碎了。女孩回屋看到该情景后崩溃大哭，表示化妆品是自己攒钱买的，还有朋友送的生日礼物，总价值在两到?