企查查APP显示,1月27日,北京海域纵合广告有限公司成立,法定代表人为黄晓晨,注册资本200万元人民币,经营范围包含:图文设计制作;电影摄制服务;企业形象策划;市场营销策划等。企查查股权穿透显示,该公司由福建海域纵合广告有限公司、北京永辉超市有限公司共同持股,后者为永辉超市(601933)全资子公司。