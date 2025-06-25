希腊法院对已关闭的BT下载站判下的监禁刑罚

在一项令法律专家与数字权利倡导者都震惊的裁决中，希腊法院近日判处一名来自比雷埃夫斯的 59 岁男子五年监禁，原因是其曾参与运营一个早已关闭的私人BitTorrent网站。除监禁外，该男子还被处以 1 万欧元罚款及 1800 欧元的法院相关费用。

案件的焦点网站是P2Planet，这是一家于 2011 年至 2014 年间活跃的希腊BitTorrent种子追踪网站。虽然运营时间短暂，但该站吸引了超过4. 4 万名注册用户，托管了约1. 4 万个种子文件，涵盖电影、电视剧、音乐及软件等内容。

即便面临资金紧张与DDoS攻击等网络威胁，P2Planet仍维持运营三年，直到 2014 年正式关闭。

虽然该网站已关闭十多年，希腊当局却并未就此搁置。案件源于十多年前的一次突袭行动，当时警方从该名被告家中扣押了一块硬盘。此后案件进展缓慢，直到近期终于在比雷埃夫斯上诉法院做出终审判决。

更具标志性的是，这是希腊初次因运营BitTorrent追踪站点直接将人判入狱。当法官当庭下令将被告铐走时，在场人士皆愕然不已

该裁决紧随另一宗拉里萨市的盗版案件之后，当局正在逐步加强对数字盗版的刑事打击力度。尽管如今的盗版形式已从传统种子下载转向非法流媒体服务，希腊检方显然希望通过重启旧案，向社会释放一个明确信号：数字盗版无论多久以前，都将被追责。

P2Planet的用户大多使用早已停更的BitTorrent客户端Azureus/Vuze。虽然该平台及其软件早已退出历史舞台，但遗留的日志文件与服务器数据仍为警方提供了关键证据。警方当年扣押的硬盘成为连接这名比雷埃夫斯男子与网站后台管理活动的重要证物。

这并非希腊初次针对种子网站判刑。类似案件中，一名运营greekstars.net与greekstars.co的男子，虽最初仅被判缓刑，但在尝试重启相关网站后再次被捕并最终入狱服刑。

这一连串案例表明：哪怕网站早已关闭、行为已成“旧账”，当局也愿意穷追到底。

比雷埃夫斯法院的这一判决也引发广泛讨论。有法律专家指出，此案可能成为推动进一步清查已关闭种子网站的开端，甚至连早已脱身的前管理者也可能面临滞后的法律责任。

批评者则认为，执法资源本应用于当前更紧迫的流媒体盗版与社交平台内容传播问题，而非挖掘这些早已“无害化”的老站点。

不过，支持者认为，类似判决在象征意义上具有重大价值。它不仅警示未来潜在的侵权者，也强化了一个观念：版权侵权不论发生在何时，都可能被清算。

数字盗版的形式在变，执法手段也在变。希腊政府正试图通过一次次“清旧账”的操作，为未来数字版权保护立下严正基调。

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