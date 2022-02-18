亚马逊发布基于第三代EPYC处理器的虚拟云服务器

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:亚马逊云表示，推出了由第三代 AMD EPYC 处理器提供支持的Amazon EC2 M6a产品，运行频率高达 3.6 GHz，与 M5a 实例相比，它为客户提供了高达35%的性价比提升。

亚马逊云称，旗下客户正在利用 Amazon EC2 提供的计算选择。Dropbox、Capital One 和 Sprinklr 等客户已经能够使用由 AMD EPYC 处理器提供支持的 EC2 实例来实现 AWS 的成本优势。

同时他们宣布推出新的计算优化Amazon EC2 C6a，与 C5a相比，它的性价比最高可提高 15%，成本比基于 x86 的同类 EC2 实例低 10%。

这些产品非常适合运行计算密集型工作负载，例如高性能 Web 服务器、批处理、广告服务、机器学习、多人游戏、视频编码、高性能计算 (HPC)，例如科学建模和机器学习。

亚马逊云称，与 C5a 实例相比，这种新的服务器性能提升高达15%；Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)高达40Gbps；高达50 Gbps的网络带宽。

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