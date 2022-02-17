分析师认为推迟2.5万美元车型影响特斯拉年度销售业绩

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:伯恩斯坦分析师托尼·萨科纳吉（Tony Sacconaghi）认为，特斯拉现在决定不生产其25000美元的汽车是一个潜在风险，特别是对其未来的销售增长。

在 2021 年第四季度和全年财报电话会议上，埃隆·马斯克表示，特斯拉目前并没有在开发这款价值 25000 美元的汽车。他指出，询问这辆价值 2.5 万美元的汽车的进展是一个错误的问题，这表明现在的问题是关于自主性。

“嗯，我们目前还没有开发价值 25000 美元的汽车。在某个时候，我们会的，但坦率地说，我们现在的型号已经够多了。”马斯克在回答投资者的问题时说。马斯克补充道，“真正最重要的是汽车何时实现自动驾驶？我认为，在实现自动驾驶时，运输成本下降了，我不知道，下降了四到五倍”。

在他最近的研究报告中，Sacconaghi写道，他认为这辆价值2.5万美元的汽车极不可能在 2025 年之前进入市场，因为特斯拉目前没有致力于开发新的低价车型。他指出，这一决定与特斯拉尽快推动电动汽车普及的目标相悖。

伯恩斯坦分析师认为，如果没有价值 2.5 万美元的汽车，特斯拉的销售额将无法以每年 50% 以上的速度增长。伯恩斯坦认为，假如特斯拉能够在 2023 年之后以 50% 以上的速度增长，这意味着 2024 年将达到 300 万辆，到 2025 年将达到近 500 万辆。”

特斯拉报告称，2020 年交付了 499550 辆汽车，并在 2021 年增加了一倍多，总共交付了 936172 辆汽车。 特斯拉上海工厂对特斯拉的交付数量增长和收入起到了重要作用。最近一份 10-K SEC 文件显示，特斯拉中国的收入连续两年增长超过 100%。