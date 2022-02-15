三星子公司哈曼收购德国一家AR头显显示器软件公司

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:三星电子美国子公司哈曼于2月11日宣布，已收购德国增强现实 (AR) 平视显示器 (HUD) 软件公司 Apostera。Apostera 成立于 2017 年，是一家提供增强现实和混合现实软件解决方案的公司。Apostera 为奥迪 Q4 e-tron 2021 提供 HUD。预计哈曼将把Apostera的技术应用到其信息娱乐产品中。

Apostera 的解决方案有望通过连接现实世界和数字世界来加强哈曼的电子产品组合。数字驾驶舱一般是指飞机的驾驶舱，但它也被用作位于乘用车第一排的驾驶员座椅和乘客座椅的前部区域。

哈曼汽车部门总裁 Christian Sobottka说“哈曼致力于以消费者技术的速度和灵活性以及汽车级解决方案的可靠性和性能提供车内体验”。“通过将 AR 与物理环境无缝融合，Apostera 的混合现实解决方案进一步实现了这一目标，将车内的任何显示器转变为丰富的情境体验。”

哈曼未透露收购价格在内的合同细节。但考虑到 Apostera 自 2017 年成立以来仅通过两轮投资共获得100万美元，收购成本预计不会很大。

哈曼收购 Apostera 是否标志着三星电子扩大其汽车电子业务仍有待观察。三星电子已宣布将寻求几项大规模并购交易。截至 2021 年第三季度，三星电子手头现金约为 120 万亿韩元。不包括短期和长期借款的净现金约为 103 万亿韩元。这意味着三星电子有大约 100 万亿韩元可用于并购交易。