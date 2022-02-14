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知乎称未使用行为感知系统监测员工：背离知乎价值观

2022-02-14 16:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:科创板日报报道，今日，针对“使用行为感知系统监测员工”的传闻，知乎回应称，从未安装使用过网上所说的行为感知系统，今后也不会启用类似软件工具。

知乎表示，对于违规收集个人信息安全的行为，本身严重背离知乎价值观，对这类系统我们一向持坚决反对态度。

知乎(1)

此前，有媒体报道称，知乎使用了监测员工行为感知系统，可查看有离职倾向员工的详细情况，包括浏览求职网站及投递简历的次数等。

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