知乎称未使用行为感知系统监测员工：背离知乎价值观

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:据科创板日报报道，今日，针对“使用行为感知系统监测员工”的传闻，知乎回应称，从未安装使用过网上所说的行为感知系统，今后也不会启用类似软件工具。
知乎表示，对于违规收集个人信息安全的行为，本身严重背离知乎价值观，对这类系统我们一向持坚决反对态度。
此前，有媒体报道称，知乎使用了监测员工行为感知系统，可查看有离职倾向员工的详细情况，包括浏览求职网站及投递简历的次数等。
站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:据科创板日报报道，今日，针对“使用行为感知系统监测员工”的传闻，知乎回应称，从未安装使用过网上所说的行为感知系统，今后也不会启用类似软件工具。
知乎表示，对于违规收集个人信息安全的行为，本身严重背离知乎价值观，对这类系统我们一向持坚决反对态度。
此前，有媒体报道称，知乎使用了监测员工行为感知系统，可查看有离职倾向员工的详细情况，包括浏览求职网站及投递简历的次数等。
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据《科创板日报》报道，对于部分媒体报道公司监测员工行为感知系统”，以及有部分消息认为知乎使用了该系统，知乎相关负责人对《科创板日报》表示：我们就此声明，知乎从未安装使用过网上所说的行为感知系统，今后也不会启用类似软件工具...据悉其浏览招聘网站、投简历等行为，以此了解员工是否想离职...网传的一组图片显示，在行为感知系统内，可查看有离职倾向员工的详细情况，客户导向部的某鞠姓员工访问求职网站23次，投递简历9次，含关键词的聊天记录254条......
据红星资本局报道，随着知乎裁员的传闻传出，一个号称能监控员工离职倾向的系统进入大众视线...一张网传系统后台图片显示，一名鞠姓员工访问求职网站23次，投递简历9次，含关键词的聊天记录254条...据悉其浏览招聘网站、投简历等行为，以此了解员工是否想离职...图片显示，管理者可以限定一段时间，查看该期间内访问招聘网站的用户、访问时长、访问次数...而其产品均为按年付费的，费用与网络带宽、终端数量有关，假设一家公司的带宽是100M，需监测的终端数量为200个，在只使用上网行为管理系统的情况下，3年的费用仅为4万元......
张小龙在 2014 年微信事业群成立当天，便在全员邮件中系统地阐述了微信的七大价值观...2016 年，他在微信公开课上发表了主题为“微信价值观”的主题演讲，将“一切以用户价值为依归”，“让创造发挥价值”，“好的产品应该是用完即走的”，“让商业化存在于无形之中”归纳为微信的四个核心价值观...微信之所以创造了中国商业史上前无古人，后无来者的一个产品壮举，核心就是得益于张小龙能够深刻地洞察到事物的本质，并将自己对于事物本质的认知体现在微信的产品里，并且内化为微信的价值观，做到知行合一......
“质量只有合格与不合格”，悬挂在北汽蓝谷麦格纳高端智造基地车间内的标语，向外界传达着它“零容忍”的价值观...北汽极狐汽车独特的钢铝混合车身，需要用到行业内最先进的铆接方式SPR锁铆/FDS流钻螺钉，而专业的SPR/FDS铆接枪价格超过50万元，与此还要对每个连接点进行造价昂贵的剖解、检测，可以说，阿尔法S、阿尔法T车身上近4000个连接点，每个都价值不菲，但这些“没有商量余地”的操作方式，带来高达99%的铆接工艺一次合格率，高于行业常见的95%~97%......
抖音安全中心发布抖音直播“低俗、不良价值观内容”专项治理行动公告（第四期）...抖音表示，抖音直播一直致力于为广大用户提供丰富多元的内容，始终坚持抵制各类违法违规和违反社会价值观的直播行为...
该服务曝光后，引起网络争议，深信服官网显示，该系统名叫行为感知系统BA”，可帮助企业监控员工怠工情况、离职风险等...据《科创板日报》报道，汇业律师事务所史宇航律师表示，根据《个人信息保护法》，企业处理员工个人信息，需要向员工告知处理目的、方式、种类、期限等（第17条），并获取员工个人同意或是基于人力资源管理所必需（第13条）...如果企业做不到，那么将构成违法处理个人信息，涉嫌侵犯员工的个人隐私权......
对此，新浪科技知乎方面已经做出回应：我们在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站...知乎方面表示，视频是知乎内容生态不可或缺的部分...如今人们越来月依赖视频来获取知识，知乎作为国内头部知识分享平台，自然不会轻易放弃视频...据此前知乎发布第三季度财报显示，知乎三季度营收8.235亿元，同比增长115.1%；毛利润为4.248亿元，同比增长93%...
知乎发布的2021影视数据报告显示，“主旋律”影片扛起今年票房大旗，同时也受到新一代年轻用户的追捧，在《长津湖》、《我和我的父辈》、《中国医生》等“主旋律”影片的观众中，平均 50% 是三十岁以下的年轻人...今年票房居首的电影分别是《长津湖》、《你好，李焕英》、《唐人街探案 3》，同时也是知乎讨论度最高的三部电影，在知乎上的问答量分别是3.1万、3.5万、3万...
针对网传“视频部门裁员”一事，知乎方面回应称，在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站...知乎还表示，视频是知乎内容生态不可或缺的部分...
近日有网友爆料称，知乎正低调裁员，其中视频相关部门员工几乎被裁掉一半，知乎相关负责人对凤凰网科技回应称，我们在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入...2022年，我们会在视频领域持续发力，不断改进，我们在视频业务上没有裁员计划，还要欢迎视频业务的优秀人才加入，特别是产品、运营等岗位，请大家关注各大招聘网站...
2022年2月15日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于辛弃疾的，问题是“辛弃疾名句东风夜放花千树形容的是哪个节日的热闹场景？”这个其实算是送分..
主要变现方式包括:一是平台和博主合作，平台发布任务，主动提供影视剧，让博主进行剪切、二创，根据发布后的浏览量排名，对排名靠前的作品，平台将..
在这种背景下，如果数字零售依然还在将互联网技术作为自身主导的技术，如果数字零售主流的商业模式依然还是衍生于互联网技术的，那么，必然会导致..
巨量算数联合创业邦发布的《「求知」2. 0 时代—— 2021 中国泛知识付费行业报告》中显示，近年来，中国泛知识付费行业市场规模一直维持在40%以上..
北京至普律师事务所合伙人李圣总结，问题出在，老年人普遍对互联网不熟悉，特别是对一些新鲜事物的认识相对片面，“骗子”常常利用老年人更关注健..
QustMobile曾预测2022年中国互联网广告市场规模将达6363.3亿元，而其中移动互联网广告将占比88.3%，PC广告占比仅约占4.5%，甚至不足OTT及智能硬件..
2021 年，@刘芳形体礼仪 涨粉超 1000 万，直播带货总GMV达到数亿元，无疑创造了短视频和直播领域的暴涨神话...最近 30 天，刘芳大约进行了 47 场..
但小红书的带货，却完全不同，并非是作为一个博主可以挂其他店铺的商品（包含站内和站外），而是仅限于账号开店的店内商品，如果你是博主，那么你..
都 2022 年了，还有人在问我，要不要做抖音...如果 2022 年，你想让自己的生意再上一个台阶，我建议所有做销售的同学都应该好好思考一下抖音，用心..
PCMag测试了三星Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra两款高端旗舰的信号表现，对比机型分别是Galaxy S21 FE和Galaxy S21 Ultra...三星Galaxy S22+、Gal..
之前的消息表明新的iMac可能在春季推出，但Young在1月下旬表示，他预计这款产品将在夏季推出...27英寸iMac将与24英寸iMac一起销售，为了使其与Mac..
全球计算机芯片的短缺已经给汽车行业带来了各种麻烦，并且对某些公司的伤害比其他公司更大...丰田对截至3月31日的本财年的全球销售预测预计将跌至..
SpaceX不只是启动了第一次全民用的太空飞行--它应该很快就会成为一个成熟的私人太空计划的所在地...虽然有充足的测试和大量的进展，但下一代火箭系..
作为所谓的“勒索软件即服务”（RaaS），该团伙于 2021 年 7 月开始冒头，并针对全球企业发起了基于租赁制的勒索软件漏洞攻击...几个月后，网络安..
这正是Speechin项链的设计初衷，因为它能识别无声语言...它建立在Cheng Zhang去年发布的NeckFace项链的基础上，该项链监测佩戴者的面部表情...该系..
特斯拉已正式向其他电动汽车开放其在荷兰的所有超级充电站，这意味着任何制造商的电动汽车都可以使用特斯拉的超级充电基础设施进行充电...该试点计..
......在现实生活中，有人会在约会时搜索小红书的情侣拍照姿势，好让合照里的自己看起来更有趣，也有人会在小红书搜索适合情人节的朋友圈文案，显..
《武林外传》《大宋提刑官》《蜡笔小新》《炊事班的故事》《龙门镖局》等等最常出现在直播间里，也就是剧迷口中的“下饭剧”...“吃饭的时候想看点..
AMD 于官网发布声明称，已完成对赛灵思的全股票交易收购...2020年10月27日，AMD宣布斥资350亿美元收购赛灵思.....
2月14日晚间，申通快递披露第一期员工持股计划，申通表示，此次员工持股计划持有的股票数量合计不超过1955. 99 万股，占公司当前股本总额的1.28%，..