知乎称未使用行为感知系统监测员工：背离知乎价值观

张小龙在 2014 年微信事业群成立当天，便在全员邮件中系统地阐述了微信的七大价值观...2016 年，他在微信公开课上发表了主题为“微信价值观”的主题演讲，将“一切以用户价值为依归”，“让创造发挥价值”，“好的产品应该是用完即走的”，“让商业化存在于无形之中”归纳为微信的四个核心价值观...微信之所以创造了中国商业史上前无古人，后无来者的一个产品壮举，核心就是得益于张小龙能够深刻地洞察到事物的本质，并将自己对于事物本质的认知体现在微信的产品里，并且内化为微信的价值观，做到知行合一......