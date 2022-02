人生无常大肠包小肠在很多短视频中出现,一些朋友还不清楚人生无常大肠包小肠的出自哪个电影,下面就来为大家详细的介绍一下。

人生无常大肠包小肠出自海绵宝宝大电影《海绵出水》里章鱼哥的台词,英文原版是well,it was fun while it lasted,但是港‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌版翻译成了无厘头:的人生无常,大肠包小肠,算是翻译的很好的例子了。

这个梗主要用于各种社死的短视频中,只要有一些社死或者是很蛋疼的事件,都可以用人生无常大肠包小肠。

其中大肠包小肠是中国台湾的小吃,俗称台式热狗,于九十年代开始在台湾夜市流行,并在现在成为台湾普遍的美食。在许多景点常有小摊贩与客人以骰子对赌,故有句俗谚曰“黑无肠,白无肠,大肠包小肠”。大肠包小肠与美国的热狗有异曲同工之妙。