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中国首枚冬奥会双人滑金牌是由哪对情侣夺得的 2月14日蚂蚁庄园最新答案

2022-02-14 09:04 · 稿源：站长之家

2022年2月14日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬奥会的，问题是“中国首枚冬奥会双人滑金牌是由哪对花滑情侣夺得的?”这个算是比较简单的了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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中国首枚冬奥会双人滑金牌是由哪对情侣夺得的 2月14日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：中国首枚冬奥会双人滑金牌是由哪对花滑情侣夺得的？

申雪、赵宏博

庞清、佟健

正确答案:申雪、赵宏博

中国的申雪、赵宏博，在2010年的温哥华冬奥会上获得花样滑冰双人滑项目金牌。2010年温哥华冬奥会上，37岁高龄的赵宏博和申雪以更加新颖的舞蹈、更加自信的状态和如痴如醉的表演获得了全场观众长时间的喝彩; 最终以总分216.57分，刷新国际滑联的最高分纪录，当之无愧地获得了冠军，为中国获得了花样滑冰历史上首枚冬奥会金牌，终结了俄罗斯人对花样滑冰双人滑冠军长达46年的垄断。

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