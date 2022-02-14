2022年2月14日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于冬奥会的，问题是“中国首枚冬奥会双人滑金牌是由哪对花滑情侣夺得的?”这个算是比较简单的了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
蚂蚁庄园小课堂每日答案小程序（可提前查看明天答案，每天更新）
中国首枚冬奥会双人滑金牌是由哪对情侣夺得的 2月14日蚂蚁庄园最新答案
今天问题：中国首枚冬奥会双人滑金牌是由哪对花滑情侣夺得的？
申雪、赵宏博
庞清、佟健
正确答案:申雪、赵宏博
中国的申雪、赵宏博，在2010年的温哥华冬奥会上获得花样滑冰双人滑项目金牌。2010年温哥华冬奥会上，37岁高龄的赵宏博和申雪以更加新颖的舞蹈、更加自信的状态和如痴如醉的表演获得了全场观众长时间的喝彩; 最终以总分216.57分，刷新国际滑联的最高分纪录，当之无愧地获得了冠军，为中国获得了花样滑冰历史上首枚冬奥会金牌，终结了俄罗斯人对花样滑冰双人滑冠军长达46年的垄断。
|2022淘宝年货节热门会场
|2022淘宝年货节优惠力度
|天猫2022淘宝年货节主会场
|领大额红包，最高享24期分期免息
|预售玩法会场
|每付一笔订单，开一次红包
|天猫超市
|领券满减更优惠
|进口超市
|进口超市-爆款不只5折
|流行女装
|限时付定享立减
|大牌美妆会场
|大牌美妆，付定抢买1享10！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|大牌手机
|大牌手机限时直降，24期分期免息
|全球尖货
|全球尖货付定立减百元
|母婴亲子
|大额券限时抢，付定最高减900
|苏宁爆款
|苏宁手机家电爆款，抢限时5折
|品质家电
|抢24期免息
|潮流小家电
|抢24期免息
|国际直营时尚馆
|折上立减更优惠！
|大牌男装
|大牌男装付定立减
|直营个护
|大牌个护会场享潮流爆款