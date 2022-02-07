女足夺冠激发网友支持足球热情，上千万人涌入支付宝运动捐步

2月6日晚，中国女足以3比2逆转击败韩国，时隔16年再度捧起亚洲杯冠军奖杯。女足夺冠极大的激发了网友支持足球的热情，6日全天，上千万人打开支付宝运动小程序，用步数兑换“运动币”支持足球相关公益项目，捐赠的“运动币”总量高达1.2亿个。

2017年起，支付宝就开始资助海南大山里的一支女足球队琼中女足，并陆续启动了多维度的女足支持计划。2019年7月，发起“十年十亿”支持中国女足发展计划，连续10年每年投入一亿元支持中国女足国家队的奖金及训练水平提升、女足球员伤病保障及退役转型、女足技术发展及教练员培养、青少年女足运动推广及发展。同年9月，支付宝公益基金会联合多家公益机构发起“追风计划”，计划用5年时间资助100支来自乡村的校园女子足球队，助力更多乡村女孩通过足球获得多元发展机会。此外，支付宝还通过“网友参与、平台出资”的方式，带动更多公众关注足球、支持女足。

2019年起，支付宝运动小程序发布上线，网友可通过日常积累步数并捐出“运动币”参与支持相关项目，所有捐出的“运动币”，支付宝公益基金会将按一定比例捐赠资金，支持具体项目实施。截至当前，小程序已上线了包括“追风计划”等在内的45个足球发展相关的公益项目，为乡村学校捐赠了24个足球场，还支持了云南、四川、甘肃、山西等多个省份的女子足球队或青训中心。

“十年十亿”计划进入第三年，2022年2月6日，为奖励中国女足亚洲杯冲冠成功，支付宝宣布奖励中国女足1300万元，其中1000万元为球队奖金，300万元奖励水庆霞率领的教练团队。相关资金全部出自 “十年十亿”支持中国女足发展计划，将由足协向球队发放。

追风计划启动以来，持续支持乡村校园女足，每支入选球队将获得3年共30万的支持，包括现金、装备以及专业的教练员培训和发展机会等多个方面。截至当前，已经有60支球队获得了该计划资助。

支付宝公益基金会秘书长李姗表示，女足支持计划，起始于蚂蚁集团一直以来对女性的支持。在运动领域，女足精神也曾经感动过一代人，但女足运动一直缺少关注，因此蚂蚁在2019年启动了支持中国女足的“十年十亿”计划、支持乡村校园女足的“追风计划”，并探索多元的线上公益参与形式。“我们希望通过这种从基层到国字号球队，体系化的对女足的支持，让更多女孩能够享受到运动的快乐，通过足球获得更多可能性。同时我们也相信，随着女足的普及，社会的关注，我们国家的女足竞技水平也一定能水到渠成获得提高。”