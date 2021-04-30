奢侈品牌定制三款限量发售的苹果 iPhone13 Pro

日前俄罗斯奢侈定制品牌Caviar带来了三款以百达翡丽、爱彼和江诗丹顿名表为主题打造的苹果 iPhone13Pro和13Pro Max 手机，这三款产品归属于「珠联璧合系列」。

这些手机以iPhone13Pro和13Pro Max为基础，其金属后壳的风格与它们所命名的手表的表盘和表带相同。其中百达翡丽款iPhone13共限量发行99件，爱彼款iPhone13同样限量发行99件，江诗丹顿系列iPhone13mj全球限量发售仅7件。