首页 > 业界 > 关键词  > 苹果iPhone13Pro最新资讯  > 正文

奢侈品牌定制三款限量发售的苹果 iPhone13 Pro

2022-01-29 14:49 · 稿源：站长之家

日前俄罗斯奢侈定制品牌Caviar带来了三款以百达翡丽、爱彼和江诗丹顿名表为主题打造的苹果 iPhone13Pro和13Pro Max 手机，这三款产品归属于「珠联璧合系列」。

这些手机以iPhone13Pro和13Pro Max为基础，其金属后壳的风格与它们所命名的手表的表盘和表带相同。其中百达翡丽款iPhone13共限量发行99件，爱彼款iPhone13同样限量发行99件，江诗丹顿系列iPhone13mj全球限量发售仅7件。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM