奢侈品牌定制三款限量发售的苹果 iPhone13 Pro

日前俄罗斯奢侈定制品牌Caviar带来了三款以百达翡丽、爱彼和江诗丹顿名表为主题打造的苹果 iPhone13Pro和13Pro Max 手机，这三款产品归属于「珠联璧合系列」。
这些手机以iPhone13Pro和13Pro Max为基础，其金属后壳的风格与它们所命名的手表的表盘和表带相同。其中百达翡丽款iPhone13共限量发行99件，爱彼款iPhone13同样限量发行99件，江诗丹顿系列iPhone13mj全球限量发售仅7件。
日前俄罗斯奢侈定制品牌Caviar带来了三款以百达翡丽、爱彼和江诗丹顿名表为主题打造的苹果 iPhone13Pro和13Pro Max 手机，这三款产品归属于「珠联璧合系列」。
这些手机以iPhone13Pro和13Pro Max为基础，其金属后壳的风格与它们所命名的手表的表盘和表带相同。其中百达翡丽款iPhone13共限量发行99件，爱彼款iPhone13同样限量发行99件，江诗丹顿系列iPhone13mj全球限量发售仅7件。
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苹果春季发布会主打小修小补 秋季将迎来“史上最广泛”硬件...古尔曼称，和去年4月份的发布会一样，苹果今年的春季发布会可能主打一系列小幅更新或补充性产品...苹果可能希望在今年上半年将M1 Pro芯片引入另一台Mac电脑，这可能意味着更高端的Mac mini或iMac将在春季发布...部分iPhone13出现粉屏问题 苹果客服回应称并非硬件问题...对于因未及时处置不良信息被罚款30万元一事，小红书23日回应称，该处罚系因12月份央视报道提及的未成年信息审核漏放问题......
上周国内有消费者在黑猫平台上投诉iPhone13系列手机出现粉屏的问题，对于消费者的投诉，苹果方面近日回应称，这是因为系统bug造成的，非硬件问题...此前消费者在iPhone13 出现粉屏后，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...苹果在去年iPhone13发布之后就被投诉该手机出现各种问题，尤其是软件方面的比较多，同时有关iOS15使用体验不佳的反馈也比上一代的iOS14更多，消费者升级iOS15也比iOS14的速度更慢...
日前黑猫投诉平台有网友投诉苹果13系列手机遇到粉屏的问题，甚至一度登上热搜引起网友广泛讨论...有用户致电苹果客服，苹果的工作人员诊断后表示，设备没有问题...
一个明显的软件问题导致一些iPhone13的屏幕上显示粉红色的覆盖层并崩溃...另一位用户表示，电池出现问题，手机一直处于冻结状态，然后屏幕变成粉红色...根据iOS 15.3版本候选测试版的日志，苹果尚未发布任何与粉色屏幕相关的补丁...
苹果已确认 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 在通话期间没有降噪功能，包括 iPhone 13 mini 和 iPhone 13 Pro Max...在过去的几个月里，苹果支持论坛和Reddit上的人们惊讶地发现 iPhone 13 系列确实支持通话期间的噪音消除...苹果现已向 9to5Mac确认 ，iPhone 13 系列中缺乏降噪功能并不是 iOS 15 的错误...
设计师IanZelbo分享了基于传言绘制的iPhone14Pro样图，还和iPhone13Pro同框放置，新老外形的强烈对比跃然纸上...本周还有爆料者给出苹果内部正讨论的iPhone14系列定价，相较于13系列全部上调100美元，也就是799美元起，国行或对应5999元...之所以会涨价，原因就是5.4寸的mini机型被砍，6.1寸成了最入门款式...
《卷土重来》由《钢的琴》电影导演张猛使用iPhone 13 Pro拍摄，影片将于1月21日全网首映...从预告来看，今年的贺岁片讲述了村民齐心协力将村庄建设为以火星为主题的网红景点，并在村庄上演一场火星救援”的故事...宣传预告片中出现了电影效果模式”的画面，通过焦点转换的方式为镜头注入张力和情绪...随后在2011年，张猛还曾执导《钢的琴》，并入围第28届电影金鸡奖最佳导演奖、第48届台湾电影金马奖最佳导演奖...2018年，苹果首次发布中国春节短片《三分钟》，由著名导演陈可辛使用iPhone X拍摄......
据国外媒体报道，苹果9月15日推出的iPhone 13系列智能手机，上市销售已有3个月的时间，随着大量需求的满足，供需紧张的状况也明显好转，投行分析师的报告也显示，iPhone 13系列的供需已接近平衡。
在AppleInsider看到的一份给投资者的说明中，高盛分析师Rod Hall看了iPhone13和iPhone13Pro上市第七周的交货时间和M1Pro和M1Max MacBook Pro上市第十三周的交货时间。交货期，或者说订单交付所需的时间，可以作为供需平衡的一个指标。
此事主要是@黑猫投诉 官微今天近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...根据网友最初的反馈来看，只是iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max会出现类似的问题，但是随着问题被曝光，越来越多的网友投稿反馈，目前消息已经确认iPhone 12也会有类似问题...有一位iPhone 12用户表示，自己的手机也会时不时出现类似粉屏”效果，而且大部分都是打开相册或拍照时出现粉屏，而且截图中也会有......
博主@熊猫很禿然爆料，Redmi K50系列顶配版本配备了12GB内存、512GB存储，这是迄今为止最强悍的Redmi旗舰...去年Redmi最强旗舰是K40 Pro+，它配备..
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