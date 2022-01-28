世嘉品牌退出街机历史舞台 公司改名GENDA GiGO娱乐

站长之家(ChinaZ.com) 1月28日 消息:GENDA世嘉娱乐今日宣布，GENDA从世嘉手中收购了GSE 14.9%的股份，持股比例达到100%。 隶属于SEGA SAMMY 集团的Hideo Yoshizawa 已从董事会退休。 公司名称将改为GENDA GiGO Entertainment (GGE)，以SEGA品牌运营的游戏中心店名将更改为“GiGO”。

（图源：sega官网）

世嘉娱乐作为Sega Sammy Holdings的全资子公司参与游戏中心业务和游戏机的开发和制造，但游戏中心的管理业绩恶化。2020 年 11 月，其已将85.1%的股份出售给GENDA。世嘉已批准完全退出游戏中心业务，并将继续开发街机游戏。

GENDA为以街机游戏为主业的厂商， 从2020年以来受到新冠疫情的影响，世嘉飒美集团业绩不佳，不得不将集团持有的子公司“世嘉娱乐”的85.1%的股份转让给GENDA，世嘉娱乐此后将公司名称更改为GENDA世嘉娱乐，以保留了世嘉品牌的状态运营了一年。

GiGO全程为Get into the Gaming Oasis，意为“跳进游戏的绿洲”。GENDA称，无论时代如何，都相信新街机的价值在于在真实的地方满足人们的欲望并不断进化。同时该公司将继续珍惜SEGA街机 56 年的历史，继续做满足人们需求的绿洲。