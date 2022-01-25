抖音、快手开展“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:今日，快手黑板报发布公告称，快手近期开展为期 1 个月的“清朗. 2022 年春节网络环境整治专项整治”行动，在此前工作基础上，进一步加大整理清理力度。并组建工作专班切实加强内容管理，为广大网民尤其是未成年人营造健康、喜庆、祥和的春节网络环境。

具体来看包括以下四点：

一是集中整治网络暴力、散播谣言等问题，切实维护网民利益。重点打击借疫情、社会热点事件等挑动网民对立，进行人肉搜索、辱骂攻击等网络暴力行为；集中处置公众帐号为吸引流量恶意蹭炒春节话题，编造传播谣言、拼接翻炒旧闻、误导公众认知、误导老年人群体等问题。；严肃查处春节期间以“抢红包”“免费送”等方式，诱导网民点击实施网络诈骗等问题。

二是持续开展整治，严防“饭圈”乱象反弹反复。打击治理借春节相关话题炒作娱乐明星低俗绯闻丑闻等信息，严防违法失德明星艺人利用晚会、直播等转移阵地复出；加强春节期间娱乐明星网上信息呈现规范管理，严格对标相关信息呈现标准，防止过度占用公共平台资源；重点关注明星、经纪公司（工作室）粉丝团（后援会）、娱乐类帐号，加强正向沟通引导，集中查处挑唆粉丝群体互撕谩骂、诱导应援打榜等信息。

三是加大炫富拜金、封建迷信等问题治理力度，遏制不良网络文化传播扩散。严格管控炫富拜金、卖惨审丑等问题，集中清理宣扬拜金主义、攀比享乐信息，打击编造悲惨经历、渲染悲观情绪、故作丑态表演等行为；严肃处置猎奇恶搞问题，排查清理涉及暴饮暴食、猎奇伦理剧情信息，关停含有不良PK内容的直播间；从严查处宣扬封建迷信等问题，排查清理打着高科技名义宣扬迷信思想的不良信息，严厉打击以自动算命、网络占卜等方式，违规获取个人信息或实施诈骗等行为。

四是从严整治“网红儿童”“软色情”等问题，保障未成年人合法权益。严历打击春节期间借“网红儿童”牟利行为，不得利用未成年人发布低俗不良短视频信息，禁止未成年人出镜直播，防止未成年人以声音、肢体等方式变相出镜；从严整治涉未成年人“软色情”、邪典视频、自杀约死、祖安黑界等突出问题；进一步完善青少年模式，严格时间限制和功能限制，不得诱导未成年人“氪金”打赏，防止未成年人沉迷网络。

另外，抖音也发布了关于“清朗· 2022 春节网络环境整治”的公告，具体如下：

为积极响应中央网信办“清朗· 2022 年春节网络环境整治”专项行动的相关要求，抖音将针对以下几个方面，在春节期间开展重点治理：

1严防“饭圈”乱象反弹、

借冬奥健儿营销炒作

围绕春节相关话题，及时清理借机炒作娱乐明星低俗绯闻、丑闻等信息，严防违法失德明星艺人利用晚会、直播等转移阵地复出。

对明星娱乐类帐号加强正向沟通引导，严厉打击非正常举报、刷量控评、互撕谩骂、侮辱诽谤、诱导应援打榜、侵犯他人隐私等不良饭圈行为。

对刻意借奥运健儿营销炒作、蹭热度、博流量等违规行为，一经发现，将根据平台规则，给予相关帐号封禁投稿、封禁直播权限甚至封号处置。

2加强对炫富拜金、低俗引流、封建迷信、

夸张吃播等问题的治理力度

集中排查清理宣扬拜金主义、攀比享乐、幻想暴富内容等生活方式和不良价值观的内容，从严处置涉嫌从事色情引流、赌博交易的违规帐号。

坚决抵制借“占卜、算命、塔罗”等迷信伪科学内容，进行言语暗示、刻意诱导、虚假营销等违规行为。严禁利用“星座、塔罗牌、心理测试”等名义，诱导用户打赏、线上礼物交易或私下金钱交易、实施诈骗等行为。

持续打击夸张进食、过量吃播等视频内容。抖音一直倡导健康饮食，春节期间我们也将通过技术、产品和运营手段，治理此类违规帐号和视频，杜绝“大胃王”等铺张浪费现象。

3集中治理网络暴力、散播谣言等问题

针对新冠疫情、春节、冬奥会等关键节点，严格处置存在欺辱、挑拨煽动、攻击他人等行为的帐号，坚决打击编造不实信息、拼接翻炒旧闻、误导公众认知、误导老年人群体等问题。

一直以来，抖音都在持续打击网络暴力行为。从 2021 年 10 月至今，平台共封禁存在网络暴力行为帐号 120 个。同时，我们也想在此提醒广大用户，如果在您使用抖音过程中，遭遇到人身攻击，可以通过关闭私信功能、拉黑举报发布攻击言论的帐号等手段，保护自身不受骚扰。

关闭私信功能

设置-隐私设置-谁可以私信我-关闭。

评论拉黑举报

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4从严整治“网红儿童”“软色情”等问题

保护青少年合法权益

聚焦春节期间未成年人相关合法权益，大力整治涉未成年人“软色情”、邪典视频、自杀约死、祖安黑界等问题。严控利用未年人变相出镜直播、诱导未成年人“氪金”打赏等违规行为。

针对春节期间青少年使用网络时间增长等现象，抖音安全中心提醒家长们，假期在孩子使用抖音时，请记得打开青少年模式。

开启青少年模式后，孩子可以获得这些保护措施：

1. 孩子无法开启直播，无法进行充值、打赏、提现等行为。

2. 孩子不能使用私信聊天功能，“同城”“热搜”“搜索”等入口也会被隐藏。

3. 默认设置时间锁为 40 分钟，单日使用时长超过 40 分钟时，需要输入密码才可以继续使用。

4. 晚上 22 时至次日 6 时期间，青少年模式用户将被禁止使用抖音。