京东虎年春晚抢红包互动攻略出炉 瓜分15亿红包和手机、电视等好物

站长之家(ChinaZ.com) 1月25日 消息:前不久，京东宣布成为总台 2022 年春晚独家互动合作伙伴。昨日晚间，京东正式发布中央广播电视总台（以下简称“总台”） 2022 年春晚互动活动攻略。

活动预约：

据悉， 1 月 24 日晚 8 点，总台春晚互动活动正式开启预约，用户登录京东APP搜索“炸年兽”即可参与预约。

除夕摇一摇抢红包：

1 月 31 日（除夕）晚 8 点，虎年春晚直播期间，跟随主持人口播提示，用户打开京东APP“摇一摇”，即可参与分 15 亿红包和好物。期间京东将陆续发放 7 轮的红包和好物，不止有红包，更有手机、电视、汽车等实物好礼。此外，参与互动更有机会获得 2022 虎年总台春晚联名款·金碗套装。

京东表示，今年总台春晚的互动活动玩法设置将更加简单。用户只需提前下载好京东APP，跟随春晚主持人口播提示，打开京东APP“摇一摇”，即可参与互动，分 15 亿红包和好物。

抢到红包以后，点击红包下方的“去击鼓拿更多福利”，完成“击鼓迎春”小游戏，还有机会领取更多福利。如果把活动分享给更多亲朋好友，还可以继续获得领取红包的机会。

活动持续时长：

今年春晚互动活动将从腊月二十二（ 1 月 24 日）一直持续到正月十五（ 2 月 15 日）。从大年初一（ 2 月 1 日）开始，“击鼓迎春”全程在线，用户可通过京东APP参与活动领取专属好物福利，一直到正月十五元宵节，用户在总台元宵晚会期间，依然可以来京东领好物、分红包。