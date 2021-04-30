苹果客服回应iPhone13粉屏：软件Bug并非硬件问题

日前黑猫投诉平台有网友投诉苹果13系列手机遇到粉屏的问题，甚至一度登上热搜引起网友广泛讨论。

有用户致电苹果客服，苹果的工作人员诊断后表示，设备没有问题。此前，苹果公司官方客服回应称:「我们并没有接到相关的通知，说这样（的情况）是一个硬件问题。因为出现这样的情况一般是由于系统它卡死了。」

苹果建议用户做好数据备份并装系统及 App 更新到最新版本，以排除 App 版本与 iOS 版本之间的不兼容。