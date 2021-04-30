苹果客服回应iPhone13粉屏：软件Bug并非硬件问题

日前黑猫投诉平台有网友投诉苹果13系列手机遇到粉屏的问题，甚至一度登上热搜引起网友广泛讨论。
有用户致电苹果客服，苹果的工作人员诊断后表示，设备没有问题。此前，苹果公司官方客服回应称:「我们并没有接到相关的通知，说这样（的情况）是一个硬件问题。因为出现这样的情况一般是由于系统它卡死了。」
苹果建议用户做好数据备份并装系统及 App 更新到最新版本，以排除 App 版本与 iOS 版本之间的不兼容。
日前黑猫投诉平台有网友投诉苹果13系列手机遇到粉屏的问题，甚至一度登上热搜引起网友广泛讨论。
有用户致电苹果客服，苹果的工作人员诊断后表示，设备没有问题。此前，苹果公司官方客服回应称:「我们并没有接到相关的通知，说这样（的情况）是一个硬件问题。因为出现这样的情况一般是由于系统它卡死了。」
苹果建议用户做好数据备份并装系统及 App 更新到最新版本，以排除 App 版本与 iOS 版本之间的不兼容。
腾讯云服务器12.12多种机型限时抢购,1核2G服务器4.17元/月,2核4G服务器6.17元/月,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
上周国内有消费者在黑猫平台上投诉iPhone13系列手机出现粉屏的问题，对于消费者的投诉，苹果方面近日回应称，这是因为系统bug造成的，非硬件问题...此前消费者在iPhone13 出现粉屏后，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...苹果在去年iPhone13发布之后就被投诉该手机出现各种问题，尤其是软件方面的比较多，同时有关iOS15使用体验不佳的反馈也比上一代的iOS14更多，消费者升级iOS15也比iOS14的速度更慢...
苹果客服对此表示：我们没有注意到设备硬件方面的相关问题，因为这种情况粉屏”是在系统锁定时引起的...苹果还建议用户备份他们的数据并安装iOS 15可用的最新更新和应用更新，确保系统处于最灵敏的状态，以排除App版本与iOS版本之间的不兼容...需要注意的是，在海外的一个苹果论坛上，一位用户在去年10月份就表示他的iPhone 13 Pro屏幕变成粉红色并出现崩溃的情况......
近期有大量消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决...据@老板联播 报道，1月21日，苹果公司官方客服回应称：我们并没有接到相关的通知，说这样（的情况）是一个硬件问题...客服建议，建议用户首先备份一下手机的数据，升级到最新系统...有个细节值得注意，出现粉屏的机型，并不是全屏幕都是粉色，而是留了系统的状态栏图标等信息...
苹果春季发布会主打小修小补 秋季将迎来“史上最广泛”硬件...古尔曼称，和去年4月份的发布会一样，苹果今年的春季发布会可能主打一系列小幅更新或补充性产品...苹果可能希望在今年上半年将M1 Pro芯片引入另一台Mac电脑，这可能意味着更高端的Mac mini或iMac将在春季发布...部分iPhone13出现粉屏问题 苹果客服回应称并非硬件问题...对于因未及时处置不良信息被罚款30万元一事，小红书23日回应称，该处罚系因12月份央视报道提及的未成年信息审核漏放问题......
一个明显的软件问题导致一些iPhone13的屏幕上显示粉红色的覆盖层并崩溃...另一位用户表示，电池出现问题，手机一直处于冻结状态，然后屏幕变成粉红色...根据iOS 15.3版本候选测试版的日志，苹果尚未发布任何与粉色屏幕相关的补丁...
去年发布的iPhone13系列手机，在上市后不久就曝出屏幕变绿或者变成红绿的情况，最近又有网友表示iPhone13出现了粉屏的现象...微博上也有不少网友吐槽自己的iPhone13 系列手机出现粉屏，此外iPhone13还会出现不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...除了新款iPhone13之外，也有用户表示自己更早之前购买的iPhone12也出现了类似的问题...
近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏（3.6万条投诉），按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...微博上也有不少网友吐槽自己的iPhone 13系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...对于这样多用户的投诉，有网友也是将这个问题反馈给了苹果客服，后者也是表示已经在调查相关情况，至于这个问题是不是真的存在，如果真的存在怎么解决，这些官方都还没有正式回应......
此事主要是@黑猫投诉 官微今天近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...根据网友最初的反馈来看，只是iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max会出现类似的问题，但是随着问题被曝光，越来越多的网友投稿反馈，目前消息已经确认iPhone 12也会有类似问题...有一位iPhone 12用户表示，自己的手机也会时不时出现类似粉屏”效果，而且大部分都是打开相册或拍照时出现粉屏，而且截图中也会有......
有消费者投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...社交媒体平台也有不少网友吐槽自己的iPhone13 系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...
近期有消费者在黑猫平台投诉iPhone出现粉屏，按照官方客服要求还原设置、升级系统等均无法解决粉屏问题...微博上也有不少网友吐槽自己的iPhone 13系列手机出现粉屏，还伴随着不同程度的卡顿、闪退、自动重启等问题...根据反馈的信息显示，目前iPhone 13、iPhone 13 Pro，甚至万元机iPhone 13 Pro Max都出现了类似的问题，几乎是全系中招...以此来推测，iPhone 13这次的规模性粉屏事件可能不是硬件问题，很大概率会是系统、软件方面的bug，有望通过系统更新来实现修复......
大屏手机似乎已经是市面上的绝对主流，没想到科学家们从理论的角度进一步证实了大屏的合理性...具体来说，近日以色列巴伊兰大学的研究人员发现，图..
长沙一餐厅柜台摆放1400万现金”引广泛热议，相关话题还登上了微博热搜...据@封面新闻 报道，餐厅老板称此事系乌龙，是店内员工跟顾客开玩笑”.....
华为P50 Pro和P50 Pocket已正式登陆欧洲（香草P50尚未登陆）...华为P50 Pro可从保加利亚零售商和运营商处预购...华为P50 Pro和P50 Pocket现已在欧..
1月25日也就是今天，央视网官博宣布，今晚20:00CCTV网络春晚将正式举行（直播地址：百度）...网络春晚嘉宾阵容有央视男主持尼格买提、朱广权以及七..
据集微网爆料，美光科技正在解散150人左右规模的上海研发中心，并挑选了40多位核心研发人员提供移民技术美国的资格...美光此次并非解散整个上海研..
龙芯表示，龙芯3C5000L是龙芯中科面向服务器领域倾力打造的高性能通用处理器，采用全新的龙芯自主指令系统（LoongArch），无需国外授权...龙芯去年..
现在，业内人士乔恩·普洛瑟表示，这款手表将于5月26日正式上市...当然，这并没有发生，像素手表再次被延迟.....
下一个升级的将是邮件，不但从里到外焕然一新，还会划归到Outlook的品牌名下，命名为One Outlook”，代号也是很霸气的Project Monarch”...Window..
根据通报，2021年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯腾讯高压线”案件50余起，近70人因触犯腾讯高压线”被辞退，10余人因涉嫌犯罪被移送公安..
今晚，华硕玩家国度ROG举行2022新品发布会，正式发布2022款幻16笔记本新品，搭载12代酷睿i7-12700H+RTX 3060，售价11499元，2月10日首发到手价999..
Note 2中的Micromax是围绕一个6.43英寸的FullHD+AMOLED屏幕构建的，该屏幕由未知版本的Gorilla玻璃保护，峰值亮度为550微特...它有一个48MP的主摄..
国内的软件公司靠着各位XX电脑管家/安全卫士干掉了其他杀软、安全工具，现在连微软也要进军这个市场了，这几天很多人都在关注微软电脑管家1.0，不..
几天前，Google撰写了一篇博文，强调了一个强有力的欧盟-美国数据传输框架的重要性，虽然围绕这一主题的主要对话还没有正式启动，今天，大型科技公..
如果你曾经在使用Google产品时遇到问题，然后试图从Google获得帮助，你会知道几乎不可能与真人交谈，因为该公司的大部分工作都是自动化的（自然包..
一位研究人员将苹果公司的一个AirTags发送到德国一个神秘的"联邦机构"，以确定其真正的办公室，并帮助证明它确实是一个情报机构的一部分...据称，..
Twitter继续开发一项新功能，让用户在社交媒体平台的平行时间线上向有限数量的亲密朋友定向发布推文。根据移动开发者AlessandroPaluzzi揭开的屏幕..
2021年，NASA的技术在国际卫星辅助搜索和救援工作Cospas-Sarsat的美国网络区域拯救了330条生命...个人定位信标（PLB）供徒步旅行者和其他探险者使..
杨在给他的经理和唱片公司的一封公开信中写道："我希望你们立即让Spotify知道，我想让我的所有音乐离开他们的平台，他们可以拥有[乔]罗根或杨，但..
三星推出了S3B512C指纹安全IC（集成电路），该设计主要用于银行卡，以提供额外的身份认证保护...S3B512C主要是为支付卡设计的，但也可用于需要高度..
上周，微软宣布以687亿美元（约4365亿人民币）收购著名游戏厂商动视暴雪，缔造了迄今为止全球游戏行业内规模最大交易，十分轰动...故事的公开版本..