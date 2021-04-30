首页 > 业界 > 关键词  > 苹果13最新资讯  > 正文

苹果客服回应iPhone13粉屏：软件Bug并非硬件问题

2022-01-24 17:23 · 稿源：站长之家

日前黑猫投诉平台有网友投诉苹果13系列手机遇到粉屏的问题，甚至一度登上热搜引起网友广泛讨论。

有用户致电苹果客服，苹果的工作人员诊断后表示，设备没有问题。此前，苹果公司官方客服回应称:「我们并没有接到相关的通知，说这样（的情况）是一个硬件问题。因为出现这样的情况一般是由于系统它卡死了。」

苹果建议用户做好数据备份并装系统及 App 更新到最新版本，以排除 App 版本与 iOS 版本之间的不兼容。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM