全国34家听障小店首登五福送祝福，县里的小店也能上福卡了

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:近日，有网友在集五福时收到了来自榆林清涧县城小店的祝福，卡上的一行小字让人心头一暖:店主为听障者，祝你福气满满，好运连连。

“以往的全国的活动，我们在小县城的都参与不上，这回能上福卡，被全国人民看到，真的很开心!”榆林市清涧县黑白咖啡馆店主刘江每天都会在店里扫福，期待能扫到自己的福卡。

据了解，今年全国34家听障人士开的小店，首次登上五福的彩蛋卡，给全国人民送福，预计将能获得上亿曝光。不仅有来自陕西榆林清涧县的咖啡馆，也有在北京卖臭豆腐的街边小店，还有连续多年聘用残障店员的成都老店……

这些代表小店，均是蓝风铃无障碍小店计划推荐并支持的，店里均有听障店员。在五福期间，听障店员还教客人手语版五福，准备了带福字的产品，有牛肉葱花福、福气饼干、福气蛋糕、福字咖啡等等。到店的客人都感到福气满满，也有人笑道:敬业福怎么连手语也是最难的!

在我国，像这样的听障人士超过2700万人，当误会发生时，没办法快速理解和解释，这给他们开店做生意带来不少难题。但这样的情况，也在慢慢地发生改变。

2021年，支付宝推出「蓝风铃计划」，提供了一套无障碍工具，希望能帮助残障人士更好的就业和做生意，有听障店员的小店就可以申请。

五福期间，很多听障店员不仅给大家制作了带福气的产品，还将通过科技的力量，用无声的方式给大家送去新春祝福。

位于杭州的手语姐姐烘焙坊，常年配有翻译老师，使得听障烘焙师吴静霞很少有机会直接和客人交流。当知道可以使用机器和客人对话后，她立刻开始学习怎么编辑文字，想靠自己来和客人进行交流。

“相比较我接手的其他项目，蓝风铃小店服务的用户数并不多，但确实是一批很不错的用户，会很认真的研究产品。服务的人虽少，但每个人的份量都很重!”支付宝loT产品经理长客说道，接下来将会进一步优化和完善产品功能，逐步实现听障店员和顾客的交流无障碍。

长客（右一）和同事在测试loT设备

除了能在福卡上面见到他们，上支付宝搜蓝风铃，也能查看陕西和全国的蓝风铃小店的信息。你的每一份到店打卡关注，都是对他们的无声支持。截至2021年底，共有22个城市80多家残障小店加入蓝风铃计划。