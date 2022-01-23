猫眼专业版：2022春节档预售总票房破亿 《长津湖之水门桥》预售总票房破4000万

据猫眼电影版，截止1月21日18时11分，电影《长津湖之水门桥》的预售票房已经突破1000万元大关！...其他春节档影片，《奇迹：笨小孩》已预售417.5万，《这个杀手不太冷静》308.1万，《四海》205.4万，《狙击手》165.3万...《长津湖之水门桥》将于2月1日大年初一8点上映，时长149分钟，是续作，也是该系列的结局，讲述发生在1950年12月的水门桥战役，长津湖战役的后期，围绕架在长津湖引水管道上的水门桥展开，这是美军撤退线路上的喉舌之处......