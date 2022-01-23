首页 > 业界 > 关键词  > 电影票房最新资讯  > 正文

猫眼专业版：2022春节档预售总票房破亿 《长津湖之水门桥》预售总票房破4000万

2022-01-23 16:05 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月23日 消息:据猫眼专业版统计，截至2022年1月23日15时22分，2022春节档预售总票房已破1亿，其中，《长津湖之水门桥》预定观影人次最多。

数据显示，《长津湖之水门桥》预定观影人次已达67.2万，档期票房已突破3900万元;《奇迹•笨小孩》预定观影人次已达33.1万，档期票房已突破1700万元。

image.png

截至站长之家最新发稿时间，猫眼专业版宣布，1月23日15:50:00，《长津湖之水门桥》 预售总票房破4000万。你春节会去看这两部电影吗?

image.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM