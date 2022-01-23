猫眼专业版：2022春节档预售总票房破亿 《长津湖之水门桥》预售总票房破4000万

站长之家(ChinaZ.com) 1月23日 消息:据猫眼专业版统计，截至2022年1月23日15时22分，2022春节档预售总票房已破1亿，其中，《长津湖之水门桥》预定观影人次最多。
数据显示，《长津湖之水门桥》预定观影人次已达67.2万，档期票房已突破3900万元;《奇迹•笨小孩》预定观影人次已达33.1万，档期票房已突破1700万元。
截至站长之家最新发稿时间，猫眼专业版宣布，1月23日15:50:00，《长津湖之水门桥》 预售总票房破4000万。你春节会去看这两部电影吗?
站长之家(ChinaZ.com) 1月23日 消息:据猫眼专业版统计，截至2022年1月23日15时22分，2022春节档预售总票房已破1亿，其中，《长津湖之水门桥》预定观影人次最多。
数据显示，《长津湖之水门桥》预定观影人次已达67.2万，档期票房已突破3900万元;《奇迹•笨小孩》预定观影人次已达33.1万，档期票房已突破1700万元。
截至站长之家最新发稿时间，猫眼专业版宣布，1月23日15:50:00，《长津湖之水门桥》 预售总票房破4000万。你春节会去看这两部电影吗?
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据灯塔专业版，截至今日10:30，2022春节档新片总票房破1亿元，达1.08亿...备受瞩目的《长津湖之水门桥》，堪称春节档王炸”，预售总票房为3599.5万元...市场预测，2022年春节档总票房会在70亿到80亿元之间，而《长津湖之水门桥》首日票房有望达到9亿元，最终票房更有望达到65亿元...《长津湖之水门桥》出品人及总制片人、博纳影业集团董事长于冬曾表示：电影《长津湖之水门桥》将会延续前作的情感和情怀，同时也会全方面升级并努力超越前作...
2022年春节将至，电影行业的年度黄金季春节档也即将拉开帷幕，2022春节档至少有8部电影竞争，不过吴京主演的《长津湖之水门桥》热度遥遥领先，而且口碑也领跑其他电影，票房有望冲击60亿...虽然《狙击手》是著名导演张艺谋的作品，也是抗美援朝主题，但是在《长津湖之水门桥》面前，竞争力依然不足，《长津湖之水门桥》前作《长津湖》去年拿下了57亿元的票房，超越《战狼2》登顶中国影史第一......
据猫眼电影版，截止1月21日18时11分，电影《长津湖之水门桥》的预售票房已经突破1000万元大关！...其他春节档影片，《奇迹：笨小孩》已预售417.5万，《这个杀手不太冷静》308.1万，《四海》205.4万，《狙击手》165.3万...《长津湖之水门桥》将于2月1日大年初一8点上映，时长149分钟，是续作，也是该系列的结局，讲述发生在1950年12月的水门桥战役，长津湖战役的后期，围绕架在长津湖引水管道上的水门桥展开，这是美军撤退线路上的喉舌之处......
1月11日上午《长津湖之水门桥》官宣定档，正式确定将在大年初一上映，同时截至目前今年春节档已确定11部电影，其中《奇迹·笨小孩》、《四海》、《水门桥》的人气最高，这三部电影有望争夺今年春节档票房冠军。
据猫眼专业版，截至22日23时46分，2022春节档新片总票房破1亿元...据灯塔专业版，截至今日10:30，2022春节档新片总票达1.08亿...目前预售排名前三的影片分别是：《长津湖之水门桥》3599.5万元、《奇迹笨小孩》1823.9万元、《四海》1367.1万元...
2022年1月13日，电影《长津湖》的续作《长津湖之水门桥》官宣，宣布电影正式定档2022虎年大年初一...于2021年9月30日全国公映的电影《长津湖》目前票房收获57.75亿元，暂居中国内地影史票房榜首位...博纳影业集团董事长、《长津湖之水门桥》出品人及总制片人于冬此前曾透露，《水门桥》依据真实故事改编...监制黄建新透露，原本《长津湖之水门桥》的补拍想去北方，但赶上北方等地的疫情很难成行，刚好横店影视城可以造雪，可以完成拍摄，于是所有《长津湖之水门桥》的补拍戏份都是在横店拍摄完成的...
2022年1月13日，电影《长津湖》的续作《长津湖之水门桥》官宣，宣布电影正式定档2022虎年大年初一。影片由原班人马打造（由陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，吴京、易烊千玺领衔主演，朱亚文、李晨、段奕宏、韩东君、张涵予等主演。），讲述了志愿军战士在冰雪绝境之处，以钢铁般的意志三炸水门桥的故事。据悉，于2021年9月30日全国公映的电影《长津湖》目前票房收获57.75亿元，暂居中国内地影史票房榜首位。事实上，除了《长?
据猫眼专业版，即将在春节档上映的八部新片今日全部揭晓时长，备受影迷期待的电影《长津湖之水门桥》时长最长，为149分钟...作为电影《长津湖》的续作，《长津湖之水门桥》将于2022年大年初一正式上映...《长津湖之水门桥》出品人及总制片人、博纳影业集团董事长于冬曾表示：电影《长津湖之水门桥》将会延续前作的情感和情怀，同时也会全方面升级并努力超越前作...前作《长津湖》自2021年9月30日上映，连续打破多项记录，口碑票房双丰收，截至1月1日，《长津湖》累计票房已达57.72亿，成为我国影史票房冠军......
今天上午，猫眼电影官方微博宣布，截至2022年1月3日10时22分，2022元旦档新片总票房（含预售）破12亿。展望元旦档电影，票房最高的是《穿过寒冬拥抱你》，总票房（含预售）突破了5亿，猫眼评分为9.5分。据悉，《穿过寒冬拥抱你》是由薛晓路执导，黄渤、贾玲领衔主演，朱一龙、徐帆、高亚麟、吴彦姝、许绍雄主演的电影。该片以抗击疫情为背景，讲述了几对普通武汉市民疫情下，面对突如其来的疫情，他们积极乐观、彼此支持的爱情故事
据灯塔专业版数据，截至1月3日21时30分，2022年元旦档（1月1日至1月3日）总票房 (含预售) 达10.1亿元，总人次 2437.5 万人，总场次 135.8 万场。元档档期内，电影票房前三影片分别为：《穿过寒冬拥抱你》3.17 亿、《反贪风暴 5: 最终章》2.25 亿、《李茂扮太子》2.23 亿。
上周，微软宣布以687亿美元（约4365亿人民币）收购著名游戏厂商动视暴雪，缔造了迄今为止全球游戏行业内规模最大交易，十分轰动...故事的公开版本..
今年春节，奈雪的茶联合支付宝集五福，助力消费者趣味集五福...活动进行到第六天，奈雪已发出超250万张福卡，带动小程序端访问量较日常飙涨38倍，..
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上周，微软扔出一记行业重磅炸弹，宣布以近700亿美元收购动视暴雪...拿下动视暴雪意味着，魔兽、暗黑、星际、守望、使命召唤等IP统统被微软收入囊..
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1月24日，四川巴中上午10时许，平昌县一10岁男孩将鞭炮扔进广场下水道内，导致5个下水道井盖被炸飞，男孩及其母亲受伤倒地...现场目击者透露，事故..
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NVIDIA在2020年9月份宣布斥资400亿美元收购ARM公司，由于ARM的CPU、GPU授权在移动处理器占据垄断性优势，同时还在扩展桌面及服务器市场，这笔收购..
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据国外媒体报道，产业链方面的人士透露，在持续上调晶圆代工价格后，联华电子和力积电这两家晶圆代工商的营收，在一季度将再创新高...产业链方面的..
360成都分公司今日发生伤人事故，成都高新公安分局在接到报警后，迅速赶到到现场处置，将嫌疑人依法控制，并与今天晚些时候发布了通告...经查，嫌..
1月25日，腾讯集团发布反舞弊通报称，2021年全年，腾讯反舞弊调查部共发现并查处触犯腾讯高压线”案件50余起，近70人因触犯腾讯高压线”被辞退，1..
如果你仍然有一个只能使用3G连接的设备，并使用沃达丰英国的移动网络，那可能要考虑在2023年之前更换它，因为该公司已经确认这将是它开始下线3G服..
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上周有消息称，魅族可能会被中国汽车公司吉利收购，但这并不能阻止即将推出的魅族手机在认证机构进行宣传...这款手机的尺寸为164.5×76.5×9.3毫米..