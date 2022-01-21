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腾讯健康“AI助医”亮相迪拜世博会：患者就医更便捷 医生诊断更高效

2022-01-21 23:05 · 稿源：站长之家

近日，以“构建人类命运共同体——创新和机遇”为主题的迪拜世博会中国馆-腾讯活动日启动，腾讯健康“AI助医”产品正式亮相，向世界隔空展示智慧医疗产品的创新成果，聚焦临床医学服务与业内进行技术交流，积极探讨医疗行业创新发展路径。

早在2018年，腾讯已正式发布了首个AI医学辅助诊疗开放平台，助力医院HIS系统、互联网医疗服务实现智能化升级，构建覆盖诊前、诊中、诊后的智慧医疗生态，推动智慧医疗驶入快车道。如今，腾讯健康的“AI助医”已经发展成为集“AI智能问答、AI智能导诊、AI预问诊、肿瘤专科精准预约、AI临床助手、AI合理用药”6大细分应用产品于一体，深度挖掘医疗行业痛点需求，搭建患者、医生、医院三者的信息桥梁，协助患者就诊更便捷，辅助医生诊断更高效。目前，腾讯健康“AI助医”已携手100多家医疗行业合作伙伴，为全国900多家医院提供智慧医疗服务，覆盖全国34个省、直辖市、自治区。

改善就诊体验:辅助患者“少费脑、少跑腿”

基于患者就诊时面临的挂号、选科室、准确描述病症等就医难题，腾讯健康“AI助医”推出AI智能问答、AI智能导诊、AI预问诊、肿瘤专科精准预约4项辅助患者就医产品，从实际应用场景中落实，不断创新迭代产品功能，实现“AI+医疗”的智慧产业升级。

“AI智能问答“是一个具备智能应答能力的智能客服，采用语义分析、意图识别、问题分类等AI技术，根据患者模糊输入的信息判断就医意图，智能联想相关问题，7*24小时在线即时回复患者的常见问题，覆盖挂号预约、医保、住院、体检等多个场景。智能客服还能协助医院快速沉淀自有院务知识库，不断提升智能问答的准确度，让智能问答为患者提供更好地指引。

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迪拜世博会上亮相的AI预问诊服务为患者生成诊前报告

应用广泛的“AI智能导诊”，通过对海量的医学文献、病历、问答等语料学习，在患者输入症状描述后，智能分析病情缓急、医生擅长、医生级别等因素，精准推荐匹配的医生，辅助患者解决挂号难题。此外，“AI智能导诊”还全方位覆盖了智能导诊服务场景，包括科普宣教、导医分诊、院内导航、院务咨询，为患者做好就医指引，提升就医效率和服务体验，有助减轻医院分诊台压力。

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AI预问诊可以提前了解患者病情

此外，从患者主诉出发，“AI预问诊”模拟了医生问诊思路，逐步引导患者利用候诊间隙时间梳理病情，减少候诊时间，提升医疗服务体验。与此同时，患者填写完病情信息后，系统将智能生成诊前报告，同步到医生工作站，提高医生书写病历的效率，降低医疗风险。

在医疗资源合理配置方面，“肿瘤专科精准预约”提供了门诊、检查等多场景的智慧匹配方案。它帮助重症患者精准匹配到相关的疾病专家，提供就诊资源，节约就医时间，引导检查不全或病种不符的患者找到合适的医生和科室，减少资源错配。另外，还为急需接受评估检查的患者匹配精准预约绿通资源，争取治疗时间。

提高医疗水平:辅助临床诊断“更专注、更高效”

腾讯健康“AI助医”不仅关注患者的就医需求， 解决实际就医难题，还聚焦临床诊疗场景，积极推进医生诊断水平的提升，规范临床用药行为，减轻医生负担和医院运营管理压力。依托病历结构化、专业术语映射、疾病知识图谱学习、自然语言处理等AI 技术，“AI临床助手”、“AI合理用药”等智慧产品，正不断探索助力医务工作者提升效率的新方法。

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AI临床助手为医生提供丰富的临床决策支持

“AI临床助手”主要应用于“病史采集、疾病预测、诊疗方案推荐、用药安全监控、医学知识学习”等场景中，针对医生描述的病历信息和诊断结果提供临床决策支持，规范病历书写行为，加强临床诊断风险质控，提升医疗服务质量。目前，基于疾病图谱和深度学习模型，“AI临床助手”对疾病预测的Top5推荐结果与临床医生一致率达95%以上，能够辅助超过3000种疾病的诊疗流程，并对超过1000种常见病进行重点监测。

“AI合理用药”能够对处方风险进行智能预判，实时结合处方信息、病历详情进行分析，给出用药规范建议，降低用药风险。同时，提供前置审方和处方点评等综合功能，形成用药、审核、点评的风控管理闭环，有助提升医生临床用药水平，提高医疗质量。

未来，腾讯健康“AI助医”将凭借自身强大的云计算、大数据以及人工智能等技术沉淀，秉承着科技向善的发展原则，持续展开和深入智慧医疗产品布局，创新迭代产品，携手合作伙伴共同构建起更丰富的医疗产品和服务体系，推动医疗健康服务的创新发展。

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