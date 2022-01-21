交通部约谈滴滴货拉拉等

站长之家(ChinaZ.com) 1月21日 消息:据交通运输部公众号消息， 1 月 20 日上午，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮、货拉拉、滴滴货运、快狗打车等 4 家互联网道路货运平台公司进行约谈，对滴滴出行、曹操出行、T3 出行、美团出行等 4 家网约车平台公司进行提醒。

约谈提醒指出，近期货车司机集中反映互联网道路货运平台随意调整计价规则、上涨会员费，诱导恶性低价竞争，超限超载非法运输等问题，涉嫌侵害从业人员合法权益，引发货车司机普遍不满和社会广泛关注。约谈提醒要求，各平台公司要正视自身存在的问题，认真落实企业主体责任，举一反三，立即进行整改。

一是切实维护司机群体合法权益。各平台公司要进一步提高思想认识，高度重视司机群体权益保障工作，认真贯彻落实我部和相关部门关于货车司机、网约车司机群体权益保障工作部署，积极采取有效措施，保障司机群体合理劳动报酬和休息时间；畅通司机群体表达渠道，及时回应合理诉求；积极参加平台灵活就业人员职业伤害保障试点，切实改善从业环境和工作条件，加强人文关怀，提升司机群体的获得感。

二是切实规范平台公司经营行为。各平台公司要坚持公平竞争，在制定或调整涉及司机群体切身利益的计价竞价规则、收入分配规则、会员费等经营策略时，要公开征求司机、行业协会的意见建议，并提前一个月向社会公布；要持续优化派单机制，科学确定从业人员工作时长和劳动强度，避免超时劳动和疲劳驾驶。

三是切实坚守安全稳定发展底线。各平台公司要进一步落实企业安全生产主体责任，加强依托平台就业司机、车辆的资质审核，清退不符合条件的人员和车辆。互联网道路货运平台公司要加强对平台货源的审查，严禁违规托运危险货物和其他违禁品，严禁超限超载、非法改装运输，保障行业安全稳定发展。

四是切实做好群众出行和物资运输保障。春节假期临近，各平台公司要切实履行社会责任，在节假日期间保持经营相对平稳，保障业务稳定运行，加强统筹调度，强化运力保障，切实满足人民群众多样化出行需求和民生物资运输需要。

各平台公司表示，将按照约谈提醒要求，对存在的问题进行积极整改，并举一反三，全面系统审视平台经营行为，依法合规开展经营，切实保障货车司机、网约车司机等从业人员合法权益，推动交通运输新业态健康稳定高质量发展。