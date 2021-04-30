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5.7英寸大屏iPhone SE 最早将于2023年推出

2022-01-18 16:50 · 稿源：站长之家

显示屏行业顾问公司DSCC创始人兼CEO Ross Young发布推文称，苹果计划最早在 2023 年发布配备5. 7 英寸显示屏的第四代iPhone SE，此前推测的发布时间是 2024 年。

Ross Young还表示，普遍预计今年推出的第三代iPhone SE据传将被命名为iPhone SE+5G。该设备预计将采用与当前iPhone SE相同的设计，包括4. 7 英寸显示屏，关键的新特性是更快的A15 芯片和5G支持。

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