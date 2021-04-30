5.7英寸大屏iPhone SE 最早将于2023年推出

早在2020年的CES上，拉布拉多系统公司在那里展示了被称为 "寻回者"（Retriever）的家庭机器人系统早期版本。之后，该公司开始向选定的用户推出原型。在本周的展会上，我们将看到这些早期测试的成果，它实际上是两年前版本的一个更精致的版本，但本质上是基于相同的原理。它类似于一个机器人酒吧车，为老年用户和行动不便的人提供帮助。由于人口老龄化，老年人护理一直是日本机器人技术的一个大生意。在美国，"寻回者"（Retriever）