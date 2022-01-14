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高德地图上线“停车记录”功能 系统会自动记录停车位置

2022-01-14 17:03 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:日前，高德地图更新v11. 33 版本上线了“停车记录”功能。据了解，该功能通过两种方式记录停车位置信息：

1、如果你开车使用高德地图进行导航，那么在导航结束后识别到停车行为，系统会自动记录停车位置。

2、车主也可以自行手动选点进行定位，并上传照片或者文字补充详细信息，方便找车。

此外，新版本地图还上线了“新手驾驶模式”，该模式可为司机智能规划合适路线，提前告知复杂路况详情和应对技巧。

高德地图

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