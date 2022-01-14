高德地图上线“停车记录”功能 系统会自动记录停车位置

捷停车的累计用户数在金秋十月达到了 7000 万;而这个月初，捷停车又在官网公布了最新的运营数据，其覆盖的联网车位数也“大跨步”迈入了 1000 万的大关，达到 1080 万个。如今 2021 年即将走向尾声，捷停车所覆盖的联网车位数突破 1000 万的关口也给行业及车主带来一个全新的发展信号——从场到位，更彻底地触及“停车难”问题的核心，为城市发展和车主生活提供更优的智慧停车解决方案，致力于让每一位车主打开捷停车都能“停车有?