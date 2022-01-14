高德地图上线“停车记录”功能 系统会自动记录停车位置

站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:日前，高德地图更新v11. 33 版本上线了“停车记录”功能。据了解，该功能通过两种方式记录停车位置信息：
1、如果你开车使用高德地图进行导航，那么在导航结束后识别到停车行为，系统会自动记录停车位置。
2、车主也可以自行手动选点进行定位，并上传照片或者文字补充详细信息，方便找车。
此外，新版本地图还上线了“新手驾驶模式”，该模式可为司机智能规划合适路线，提前告知复杂路况详情和应对技巧。
站长之家(ChinaZ.com) 1月14日 消息:日前，高德地图更新v11. 33 版本上线了“停车记录”功能。据了解，该功能通过两种方式记录停车位置信息：
1、如果你开车使用高德地图进行导航，那么在导航结束后识别到停车行为，系统会自动记录停车位置。
2、车主也可以自行手动选点进行定位，并上传照片或者文字补充详细信息，方便找车。
此外，新版本地图还上线了“新手驾驶模式”，该模式可为司机智能规划合适路线，提前告知复杂路况详情和应对技巧。
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高德地图更新v11.33版本上线了停车记录”...据了解，高德地图通过两种方式记录停车位置信息：如果在驾车导航结束后识别到停车行为，系统会自动记录停车位置，你也可以手动选点进行定位，并上传照片或者文字补充详细信息，方便找车...记录停车位置信息以后，就会在高德地图首页图面和下方卡胡看到停车位置记录，点击可以进入停车记录页面查看具体的停车信息，点击去找车按钮还可以开始导航轻松到达停车位置...新版本还上线了新手驾驶模式”，打开高德地图，点击[驾车]，打开[新手驾车模式]开关即可......
不少人在陌生地方打车时，经常找不到上车点，无法与司机汇合。尤其在大型场站或热门商圈等复杂场所，往往有多个出入口，容易迷路。针对这类痛点，高德打车上线了室内AR导航功能，可在大商场内提供直观的3D实景指引，乘客跟着方向箭头走，就能快速、准确地找到商场出口，到达上车点。目前该服务首批覆盖北京的五个大型购物中心，包括合生汇、朝阳大悦城、颐堤港、望京凯德茂、西直门凯德茂，未来很快将覆盖更多城市和更多场所。现在
1月8日消息，根据高德地图与清华大学交通研究所近日联合发布的全国停车场分析报告，目前国内已建设了超过百万的停车场，但对比庞大的汽车保有量，停车位依然紧缺，尚有8000万的停车位需求缺口。分城市来看，根据公安部数据，截至去年9月，我国汽车保有量最多的城市依次为：北京、成都、重庆、苏州、上海、郑州、西安、武汉、深圳、东莞、天津、杭州、青岛、广州、石家庄、宁波、佛山、临沂。这18个城市的汽车保有量均已超过300万辆
夜黑风高的晚上，最怕开上一条黑漆漆的小路。就不说路况了，胆子小的，光是脑补都能把自己吓出汗来！对此，高德地图新上线了夜间宽敞大路”的路线推荐方案，专挑路灯多、视野好、平坦宽敞的大路走。大家在导航时，无需设置，只需选择目的地，就会看到夜间宽敞大路”的推荐路线，非常方便。近段时间，高德导航进行了多个版本迭代，推出了不少实用的新功能。比如高德高清导航已正式支持CarPlay，更高清的3D实景车道+更大的车机屏幕，
明天是12月31日，2021年的最后一天，明晚下班大家也将迎来2022年的元旦假期，此次元旦假期时间为2022年1月1日至1月3日，共3天。由于假期覆盖周末两天，所以无需调休。近日，高德地图也公布了《2022年元旦出行预测报告》，为公众元旦假期出行提供科学建议。其中显示，预计元旦小长假全国高速路况整体较为平稳，公众出行以城市周边短途为主，小长假前一日（12月31日）和第三日（1月3日）将分别出现全国高速出程和返程高峰。具体来看?
近日，高德地图推出智能手表版，可与手机端联动，在手表上提供骑行导航、步行导航和打车服务。用户在出行过程中，无须再掏出手机，抬手即可查看导航，出行更加便捷和安全。目前，高德地图智能手表版已支持小米刚刚发布的Watch S1，以及华为Watch GT2、华为Watch GT2 Pro、华为Watch GT2e、华为Watch 3，未来还将适配更多机型。据悉，小米手表S1等部分机型还支持高德打车服务，在手机端发起订单后，用户通过手表即可查看是否有司机?
捷停车的累计用户数在金秋十月达到了 7000 万;而这个月初，捷停车又在官网公布了最新的运营数据，其覆盖的联网车位数也“大跨步”迈入了 1000 万的大关，达到 1080 万个。如今 2021 年即将走向尾声，捷停车所覆盖的联网车位数突破 1000 万的关口也给行业及车主带来一个全新的发展信号——从场到位，更彻底地触及“停车难”问题的核心，为城市发展和车主生活提供更优的智慧停车解决方案，致力于让每一位车主打开捷停车都能“停车有?
2021 年 12 月 26 日- 12 月 29 日，第十八届中国国际社会公共安全博览会(以下简称“CPSE安博会”)正在深圳会展中心(福田)隆重召开。由深圳市智能交通行业协会和广东省静态交通协会联合主办第八届中国智慧停车产业发展论坛也同期举行。论坛围绕促进城市智慧停车新产品新技术应用，助推城市智能交通发展，邀请国内交委、交警、城投、交投、城管、静态交通方面主管和应用单位领导参与。捷顺科技副总经理、捷停车CEO李民受邀出席，并?
停车挡到他人车辆，向来都是车主们的一大主要矛盾，不过有时候外出，没有车位可用，临时在路边停车，挡到他人车辆，只要留有挪车电话，并且及时挪车，车主们往往也不会太介意，但是让喊挪车不挪，影响他人的话，很容易激化矛盾。日前，网友曝光了令人气愤的一幕，女司机停车挡到别人车辆，反而质问被挡车主，你有什么急事啊？有事不能打车吗？非要报警拖车这么绝情？视频视频中，这位女车主充分展示了蛮不讲理、胡搅蛮缠”的技能，
怪物猎人崛起的营地是需要自己去解锁的，很多玩家还不清楚这些营地的位置在哪，下面就来为大家详细的介绍一下。
前段时间，特斯拉商城上架了一款CyberTruck皮卡造型的哨子，售价350元一个，上线不多时就被抢空。按照特斯拉官方说法，此哨子名为Cyberwhistle，设..
那么赛那12月份到底卖了多少呢？有网友通过某专业数据网站获取了它的销量：932台，排在宝骏730、吉利嘉际之后，位列国内MPV销量排行榜第19名...赛..
除了有一块3000mAh可拆电池，存储卡（microSD）扩展槽、3.5mm耳机孔这些在当下越来越少见的功能一个没落下...基本配置方面，该机采用一块5.3英寸I..
Facebook的母公司Meta Platforms在英国面临价值超过23亿英镑（约32亿美元）的诉讼，指控其滥用市场地位收集和利用4400万人的个人数据英国金融行为..
火热的新能源汽车市场，NVIDIA已经成功卡位，虽然不造车，然而其自动驾驶算力芯片正被车厂爆买，尤其是中国的新势力品牌。据不完全统计，定于今年..
虎年春节将至，各大厂商相继推出各种具有虎年元素产品，1月14日，华为终端公司官微宣布推出FreeBuds系列虎年限定镌刻，支持FreeBuds 4i（陶瓷白）..
来自供应链的消息称，在2020年的时候，SATA SSD硬盘份额依然超过1/3，PCIe 4.0只占3%份额，2021年才提高到了10%，今年的普及速度还会加快，但份额..
折叠屏手机目前最大的缺点其实在价格方面，动辄上万的售价让很多人无法体验，这也是自从折叠屏手机问世以来就存在的问题...如果真的有用户想单纯的..
RTX 2060 12GB、RTX 3080 12GB、RTX 3070 Ti 16GBNVIDIA近期接连的打造了多款显卡的新版本，看起来只是显存增大，其实核心规模都变了，整个产品线..
在全国范围内，只保留二三十个的一二线城市开展直营业务，其余城市的所有直营点位，均由当前前线人员（BD）离职后成立的新公司“承包”...招股书数..
[an error occurred while processing the directive]【TechWeb】12月12日，庞先生在成都世豪广场体验中心试驾到了G3i，并从该网点销售人员了解到..
据中国电影艺术研究中心数据，截至目前，中国电影观众满意度项目完成了第七个年度调查，2021年年度观众满意度得分85.2分，为7年来最高值...从2021..
央广网汽车投诉站”栏目接到多位车主投诉，此次投诉的内容主要集中多名车主购买的上汽大众2021款朗逸遭遇了车机减配”、功能缺失和厂家及4S店宣传..
去年12月初，热爱社交的他在Twitter上表示，自己正考虑辞职做一名全职网红，并公开询问网友的意见...这不，马斯克近日就客串了一个小短片，本色出..
截止当日14时30分，累计直播近3.5小时后，直播间获得261.8万点赞量，一度冲到抖音带货热度榜第一...直播过程中，孙杨深谙带货套路，与助理配合默契..
凤凰网科技讯 1月14日消息，天眼查App显示，近日，杭州网易云音乐科技有限公司“网易云音乐软件（Android版手表端）”获得登记批准，登记号为2022..
核心配置上，Galaxy Tab S8 Ultra分辨率为29601848，刷新率为120Hz，搭载高通骁龙8，最高配备16GB内存和512GB存储，电池为11200mAh，后置1300万主..
近日，WIPO（世界知识产权局）公布了三星的一项技术专利，该专利展示了一种可多次折叠的电子设备。从图片来看，这项专利展示的是一种可拆卸与折叠..
日前参与科技媒体Verge访问时，高通CEO安蒙（Cristiano Amon）回答了很多尖锐问题，也分享了不少硬核干货...关于行业芯片短缺的事情，安蒙指出这的..
2022年1月11日，淘宝正式上线商家端儿童类商品发布合规提醒功能，即商家在淘宝平台发布儿童类商品时，后台会出现明显提示请您发布儿童商品时，参照..