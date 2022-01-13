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我们经常饲养的宠物龙猫是猫吗 1月13日蚂蚁庄园今日答案

2022-01-13 09:28 · 稿源：站长之家

2022年1月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于龙猫的，问题是“我们经常饲养的宠物龙猫是猫吗?”龙猫大家都听说过，那么龙猫是猫吗?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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我们经常饲养的宠物龙猫是猫吗 1月13日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:我们经常饲养的宠物“龙猫”是猫吗?

A、是

B、不是

正确答案:不是

毛丝鼠（学名:Chinchilla lanigeraMolina）:是啮齿目、毛丝鼠科、毛丝鼠属动物的统称。

短尾毛丝鼠体型较大，体长30～38cm，尾长10cm左右;长尾毛丝鼠体型较小，体长24～28cm，尾长14～15cm。 一般雌鼠体重510～710g，雄鼠体重425～570g。前半身似兔，后半身似鼠，耳大钝圆，尾毛蓬松。眼睛明亮，鼻端两侧有许多长须。标准毛丝鼠皮毛呈蓝灰色，腹部渐淡至白色，腹中部有分界明显的白色带。

毛丝鼠作为宠物后称之为龙猫，谓其形似1988年日本动画电影《龙猫》中的卡通角色“龙猫”（日文:トトロ;罗马化:Totoro）。此外，毛丝鼠又被根据其英文名 chinchilla 音译为金吉拉青紫蓝，该名称源自秘鲁西南的原住民钦查人（英文:Chincha people），这些人们曾以毛丝鼠皮为衣服

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