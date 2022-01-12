SA：未来12个月打算购买智能手表的消费者比例将达到两位数

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日消息:据 Strategy Analytics 发布的最新报告称，从圣诞季到2022年，人们对智能手机、可穿戴设备、智能音箱和智能电视等一系列智能设备都有强烈的购买意愿。

图片来自 Apple

Strategy Analytics 表示，智能手表的销量继续强劲增长，成为本世纪迄今为止最热门的消费电子产品品类之一。在智能手表领域，虽然苹果目前在价值基础上占据主导地位，但就销量和价值方面，排名第二的三星与苹果存在着非常健康的竞争。

Strategy Analytics于2021年11月就智能手表和智能手机的所有权、品牌、购买渠道等问题对5个国家的6000多名消费者进行了调查。

主要结论包括：

未来12个月，预计澳大利亚、巴西、德国、英国和美国的大多数消费电子产品类别将实现健康增长。 在此次多用户研究评估的5个国家中，两位数比例的消费者计划在未来12个月内购买智能手表。 用户使用智能手表的平均时间仅为一年多一点。尽管国家、年龄、收入等存在显著差异，但这五个国家的消费者预计平均将在未来5个月购买智能手表。 与智能手机一样，线上购买渠道也在增长。对于线上购买渠道来说，巴西是一个增长显著的市场。 一些迹象表明，与智能手机一样，智能手表也出现了供应短缺，使在线订购，门店提货这种购买方式不断增长。 监测血压、心率和睡眠模式是智能手表最受欢迎的功能，人们对其他功能的兴趣也因人口、国家和品牌而有所不同。

Strategy Analytics 还表示，苹果和三星拥有最高的消费者所有权、用户考量和优先购买意向，但其它品牌的竞争也值得关注:小米在巴西的表现优于其他市场;华为在几个国家拥有传统品牌实力;Fitbit 在用户考量和首选品牌评价方面面临小米和佳明的压力。未来几年，智能手表的销量预计将继续保持健康增长，销售额预计将翻倍。