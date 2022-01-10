2021年支付宝商家生意账单出炉 你赚了多少钱？

继前不久发布 2021 年度账单之后，支付宝今日又发布了 2021 年商家生意账单。现在，上支付宝搜【商家账单】，商家可立刻查看 2021 年生意账单。
站长之家了解到，这份账单可以让商家了解全年经营数据分析，比如收款金额、老顾客人数、新顾客人数、收款笔数等等。
其中，「收款分布」可看到全年收款变化，赚得特别多的几个月，是因为上架了新品还是做了宣传。另外，「笔单价分布」方便商户快速了解顾客的购买偏好，调整商品和价格。
问题来了， 2021 年你赚了多少钱？有多少老顾客在默默支持你的生意？
继前不久发布 2021 年度账单之后，支付宝今日又发布了 2021 年商家生意账单。现在，上支付宝搜【商家账单】，商家可立刻查看 2021 年生意账单。
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其中，「收款分布」可看到全年收款变化，赚得特别多的几个月，是因为上架了新品还是做了宣传。另外，「笔单价分布」方便商户快速了解顾客的购买偏好，调整商品和价格。
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支付宝、招行等各大平台的年度账单相继出炉，京东也正式发布了了2021年度账单，打开京东App搜索“2021年度账单”就可以看看自己过去一年在京东的消费情况。
1月1日消息，支付宝2021年度账单终于来了，快来看看你花了多少钱吧。大家上支付宝搜年账单”即可查看，该账单除了大家最关心的收入、支持外，还包括收集能量、生活缴费、捐鸡蛋、点外卖、看电影、走路步数等多个数据，比往年更加全面。2022年支付宝年账单，还以月为时间维度，对用户美食、穿搭、住房、出行、日用、教育、娱乐、运动几大维度做了统计呈现。与往年一样，今年也需要用户同意使用你的服务信息，才能生成年账单。网友评
昨日晚间，支付宝年度账单“2021一点回忆”正式发布，用户可以在支付宝搜索“年账单”“2021年账单”或者“年度账单”进行查收。
2021年只剩几天了，你所在的行业还好吗?在线教育、社区团购、共享充电宝、加密货币、电子烟……这一年经历大起大落的行业，有点多。年初还在大肆扩张的教育行业，随着“双减”政策的正式发布，近万亿的市场轰然倒塌。上半年打得火热的社区团购赛道，下半年迎来了裁员倒闭潮。共享充电宝的生意，从“真香”到“不香”， 不过一个季度的时间。还有野蛮生长的币圈，有人抱着暴富的念头陷入狂热的赌局中，在一系列雷霆打击之下，这个?
今天，2021年的最后一天。2022，又是一个新的开始。你想给自己定下什么目标？凡是过往，皆为序章。2022，重新出发，拥抱更好的自己共勉，早安。和2021说再见。当然了，2021年的最后一天，也是引起了网友的热议。有网友感慨，过去的一年真的是太不容易了，也有网友表示，明年已经到来，要全力以赴为明年的目标准备了。另外，2021年的热词也已经公布了，你平时用到的有几个呢？EMO、YYDS、破防、元宇宙、碳中和、百年未有之大变局、?
今天，京东上线了2021年度账单，打开京东App搜索2021年度账单”就可以看看自己过去一年花了多少钱了。在这份账单中，你可以看到自己使用京东的天数，过去一年的京东快递数量和总里程、下单数量、订单总额、节省金额、最长下单时间段、最常买品类、最贵一单。其中，使用天数、订单总额、节省金额还可以和其他人PK，看能超过XX％的人。最后，京东还会总结你的年度购物气质，比如仙气＋豪气。
2021年，最让人上瘾的是什么?一个意料之外又情理之中的答案是“直播”。那2021年，最让人上瘾的是哪个直播间?答案却不是李佳琦。
据日本媒体报道，12月13日，2021年日本年度汉字在日本据京都清水寺揭晓，今年选中的是金”。据介绍，今年虽然新冠疫情继续肆虐，但是东京奥运会得以顺利举办，日本民众也纷纷为奖牌喝彩，并祈愿未来更加辉煌，金”字正包含了相关意味在其中。这是金”字第四次被选为年度汉字，而且每次都和奥运会息息相关2000年是悉尼奥运会，2012年是伦敦奥运会，2016年是里约奥运会。2020年日本年度汉字是密”，理由是新冠肺炎疫情蔓延之下，大家
又是一年年底，各大App都纷纷准备年度报告。今天，QQ 2021年年度社交报告提前出炉了。在这份报告里，你可以看到自己在过去一年的QQ好友情况，包括好友数量变化、好友属性(性别/年龄/城市)、十大热聊好友、最常登录时间、QQ空间访问人数和访问最多好友。最后，QQ会给你归纳一个年度社交形象，并进行整体评价。每个人都能领到一只气质相符的专属企鹅，一共有多达31只。巨兽还有4个隐藏款，分别是锦鲤幸运儿、自带光环的主角、社交天?
哪些电影或者电视剧口碑不错，值得一看？除了各大视频网站自己的推荐，盗版下载量也可以作为一个重要观察指标，现在2021年快要过去了，今年盗版最多的电视剧也出现了，那就是《旺达与幻视》。能够在全球获得较高盗版下载的电视剧都不是泛泛之辈，前几年中《权利的游戏》差不多每次都能包揽年度第一，不过它已经完结，去年获得盗版第一的是《曼达洛人》。今年最受盗版欢迎的电视剧争夺很激烈，还有个现象级电视剧在全球热传，比如《
今天宣布该游戏将在2022年3月14日15时正式终止运营，并发布了停服的相关时间与补偿安排...在3月14日15时，《黑潮之上》将正式关闭游戏服务器，同时..
有消息称，苹果预计在今年3-4月份推出下一代27寸iMac，并将其命名为iMacPro，很可能会采用M1Pro或M1Max芯片，以突出Pro”的定位，和现有的采用M1芯..
在2021年这一年的时间里，最火的骁龙870手机莫过于RedmiK40了，是小米旗下同样还有另一款870旗舰同样表现出色，那就是被称为音乐手机的小米10S.....
为了能提供适合中国人健康问题的益生菌产品，迪辅乐生物汇集了全球多个科研机构的研发成果，自建微生物免疫代谢实验室、符合欧盟严格标准的生产基..
该系列由四个篇章构成:散步塞纳河畔，感受静谧的浪漫景象;在蓬皮杜艺术中心，从思考中沉淀艺术;和阳光约会，去卢森堡公园消磨时光;在王子路上漫步..
1月12日，由《文艺报》、中国现代文学馆、中国社会科学院文学研究所联合主办，腾讯集团、阅文集团协办的——“文学照亮美好生活”2021探照灯年度书..
相对而言，女性服装款式数不胜数、目不暇接，而男性服装选择则较之少了很多...七匹狼防风棉羽绒茄克拒绝千篇一律，风度与温度兼备，穿出冬日时尚格..
本届峰会以“财税新时代云起新征程”为主题，旨在聚焦财税发展新趋势，共话财税发展新未来，邀请了财税行业众多嘉宾参会，多位财税大咖发表演讲，..
人工智能加速赋能网络安全，城市网络安全能力成熟度开启应用元年，针对5G与物联网的攻击将大幅增加……三六零未来安全研究院发布2022数字安全十大..
荣耀CEO赵明在采访中聊到荣耀折叠屏手机的发布，并将MagicUI6.0与苹果iOS进行对标...对于折叠屏手机市场当前的发展状况，赵明表示折叠屏现在不再是..
腾讯射击游戏《穿越火线》被众多玩家声讨：有内部人员开外挂，还胡乱封禁玩家账号...最新后续显示，相关人员已经被开除，永不录用！...1月12日晚，..
1月12日，一段网传视频显示，一辆特斯拉Model Y在地面起火。对此，特斯拉方面回应称，目前消防部门已经将火灾扑灭。该事故与特斯拉毫无关系。事故..
虽然公版价格未公布，但截稿前，七彩虹、微星、映众、索泰的非公卡已经上架，最便宜的9299元，最贵的则要10499元...回到产品本身，RTX308012G采用..
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今日有网友发现，Windows安卓子系统的版本更新到1.8.3236，增加了GPU选择的新选项...从截图可以看到，在新版本中，多了一项用于Android的应用的GP..
2019年，AMD与三星达成合作，将其GPU技术授权给三星...此前预计三星会在1月11日发布Exynos2200，如今曝出三星不得不推迟该芯片的发布，也尚未确定..
据中国青年报对于《长津湖》、全红婵”等商标抢注事件，国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，恶意商标抢注事件备受老百姓关注，国家知识..
今天下午，魅族召开了一场冬季新品发布会，不仅发布了一大堆的配件、家居、周边等产品，还带来了魅蓝回归的第一款手机魅蓝10...值得注意的是，魅蓝..