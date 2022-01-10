2021年支付宝商家生意账单出炉 你赚了多少钱？

继前不久发布 2021 年度账单之后，支付宝今日又发布了 2021 年商家生意账单。现在，上支付宝搜【商家账单】，商家可立刻查看 2021 年生意账单。

站长之家了解到，这份账单可以让商家了解全年经营数据分析，比如收款金额、老顾客人数、新顾客人数、收款笔数等等。

其中，「收款分布」可看到全年收款变化，赚得特别多的几个月，是因为上架了新品还是做了宣传。另外，「笔单价分布」方便商户快速了解顾客的购买偏好，调整商品和价格。

问题来了， 2021 年你赚了多少钱？有多少老顾客在默默支持你的生意？