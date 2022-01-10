SK集团成立投资基金 专注于元宇宙等领域

站长之家(ChinaZ.com) 1月10日 消息:SK 集团的三个信息和通信技术 (ICT) 附属公司——SK Square、SK Telecom 和 SK Hynix——已成立一个咨询机构以加强其全球业务。这三家公司计划设立一个价值一万亿韩元（约53亿人民币）的投资基金，投资于半导体、人工智能（AI）、元宇宙和区块链。

SK Square、SK Telecom 和 SK Hynix于1 月 6日在美国拉斯维加斯举行的联合新闻发布会上宣布了该计划。他们将于 1 月启动咨询机构，以协调其研发活动、投资和全球扩张。其参加者包括SK Square和SK海力士副会长朴正浩、SK电讯社长刘英相和SK海力士社长李锡熙。

三家公司将首先投资500亿韩元，在美国成立人工智能半导体公司Sapeon Inc.。SK Telecom将持有 Sapeon 62.5% 的股份，SK Hynix 持有 25%，SK Square 持有剩余的 12.5%。SK Telecom 将基于其 AI 能力在技术开发方面占据主动。

通过对 Sapeon 的投资，SK 海力士将把业务领域扩展到 AI 半导体。“人工智能是SK海力士很多客户已经进入的业务领域，”SK海力士总裁说。“我们决定扩大业务范围，打造超越标准化内存产品的智能内存芯片。” SK 海力士将实施美国内部战略。将成立以李为首的美国商业机构，建设美国研发中心。