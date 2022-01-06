淘宝联盟年货节超级红包玩法出炉 5大玩法利好淘宝客

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:今日，淘宝联盟官方正式发布年货节超级红包玩法，一共向淘客推出了五大利好。据悉，超级红包的 CPA 奖励活动报名截止 1 月 7 日中午 12 点。

其中，消费者端玩法升级赋能用户运营，年货节单个红包金额最高 6666 元，还有福气卡、惊喜红包、攒福气领 16 元红包等福利。

另外，淘宝联盟年货节超级红包玩法其它玩法好包括：裂变玩法、拉新客有补贴、 赛马玩法、 爆款推广遇红包，高佣结算等等。具体如下。

01 消费者端玩法升级赋能用户运营

本次年货节单个红包金额最高 6666 元！

福气卡：限时领福气卡， 0 元中iPhone、茅台、戴森吹风机、Switch、现金红包等大奖， 1 月 17 日福气卡开奖

惊喜红包 ： 3 元起惊喜红包，最高金额 6666 元，拼手气-有一定中奖概率，发完为止

攒福气领 16 元红包：做任务攒福气领红包 ，1.7-1. 21 日 全周期浏览/点击商品、浏览店铺、邀请好友攒福气 最高领 16 元红包， 1 月 18 日及 1 月 21 日部分任务福气值翻倍

加码日： 3 场加码日，红包整体中奖率提升，其他场次机动通知

02 裂变玩法

本次超红裂变分享，淘宝客朋友们的pid无限透传

举例：用户通过淘宝客A的链接进入超红会场，并通过攒福气领红包的玩法，邀请好友活动分享给其他N个用户，N个用户都会带淘宝客A的跟踪，一次推广多份收入，多多鼓励你的粉丝帮你去分享吧~大家推起来！

03 拉新客有补贴

活动时间： 2022 年 1 月 7 日20:00:00- 2022 年 1 月 15 日23:59:50

今年在推广超级红包的时候，淘宝客朋友们还可以获得拉新的奖励，淘宝联盟新客通过点击你的推广链接，进入到超级红包的会场登录后，你就可以获得0. 56 元的拉新收入。淘宝联盟新客指的是最近 30 天里，没有点击过淘宝联盟链接的用户。（超级红包的CPA奖励活动）

04 赛马玩法，双战场激励

超红赛各赛道设置奖励，获奖队伍全员均享受超级红包专属奖池 & 各赛道TOP2 队伍获得 红包推广订单的 50+X%的分成收益；

05 爆款推广遇红包，高佣结算

去年消费者通过单品推广链接下单，如果用了超级红包，肯定会出现低佣。但是，这次年货节不一样了，淘宝客在推广爆款产品时，消费者通过爆款单品的推广链接下单，同时使用了超级红包，这笔订单的结算依然会按照爆款推广的高佣结算！