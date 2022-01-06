快手发布电商短视频创作指南 严禁出现此类行为

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:今日，快手电商正式发布了《电商短视频创作指南》，该指南对发布违禁信息、不正当营销、发布虚假宣传信、诱导互动、发布低质量短视频等具体行为作出了详细说明。

对于电商短视频创作者来说，都应该避免指南中明确指出禁止的行为。其中，违禁信息包括：低俗色情、不符合主流价值观；不当使用他人权利行为包括：直接搬运综艺、影视作品，未做任何修改；直接搬运其他用户作品或直播内容。不正当营销行为包括：卖惨炒作、博眼球营销等行为等等。

《电商短视频创作指南》具体内容如下：

1.发布违禁信息

1.1 低俗色情

如：故意扮丑/奇装异服/哗众取宠、通过低俗剧情表演吸引观众观看，具有针对性恶搞他人等；

通过低俗博眼球营销，以低俗情节或低俗暗示作为卖点；

文字、声音、动作画面出现存在：软色情、性暗示、未成年不良信息等；

衣服领口过低，故意露出“事业线”；

穿着/展示透明度较高的内衣。

1.2 不符合主流价值观

发布内容以赌博、封建迷信、暴力虐待打架斗殴、地域黑、涉政、家庭伦理、毒品、炫富拜金为主。

2.不当使用他人权利

直接搬运综艺、影视作品，未做任何修改；

直接搬运其他用户作品或直播内容。

3.发布其他平台信息

推广、引导下载除快手系列的其它APP，任何引导点击视频以外的链接引流形式；

展示竞品产品界面及水印等存在引流嫌疑的竞品信息；

内容或标题提及主页添加微信/QQ/微博/联系方式。

4.不正当营销

4.1 卖惨炒作

故意制造家庭矛盾、社会矛盾等行为；

利用残疾人、病人进行商品推广，如：刻意宣称自身/商品销售者/生产者为残疾人、病人进行商品推广；

利用老人、孕妇、单亲母亲、残疾人和病人弱势群体形象进行商品推广；

以商品滞销、亏本销售、维持生计、筹钱看病、交赡养费、交生活费、给离婚赔偿、给工人发工资、偿还欠款的理由做商品推广；

出现哭泣、下跪、自残自伤过激行为、乞讨式求购行为。

4.2 博眼球营销

通过虚假/夸张情节营销，如冲突、矛盾、暴力、诅咒、编造、炒作、作弄自己、贬损等方式，包括但不限于：

通过故意撕扯推搡、打架等肢体冲突的行为进行商品营销；

内容展示夸张故事(包括情节转折较大、离婚、出轨、家暴等矛盾冲突)进行商品营销；

故意制造矛盾等方式博眼球，如：黑心老板、你把嘴给我闭上等；

通过贬低、殴打、辱骂、虐待等方式博眼球，如：猪都比你强， 扇耳光等的小剧场演绎形式博眼球；

对用户进行攻击，如：“你们这些无知的人”、“你们才更年期”、“不买瞧不起你”；

暴力、诅咒，如：通过重摔、怒砸、剪、砍等破坏的方式博眼球；诅咒类：不买不是中国人；

夸张宣传，如：通过喊和嘶吼的方式介绍产品和价格，如：破音，音量引起不适，表情夸张； 上错价格情节呈现优惠；卖书的编夸张故事博眼球；不必要的夸张吸睛动作卖货。

5.发布虚假宣传信息

违规使用极限词。常见违规极限词，包含但不限于：最佳、最优、最优秀、最好、最大、最高、最佳、最高级、最高档、最奢侈、最低、最低价、最强大、最便宜、最先进、最先进科学、最先进加工工艺、最新科技、最新科学、全网最低、中国第一等。

6.诱导互动

6.1 恶意骗取流量

冒充明星假装入驻快手发布短视频；

利用热点事件（如疫情、赈灾）等制造热点新闻；

刻意利用封面博眼球制造噱头，吸引用户观看，如：这女人疯了、99%的人都知道，只有你不知道等封面信息吸引用户。

6.2 诱导互动

宣传“关注就送、点赞就送、来直播间就送” 等话术，引导观众点赞、评论、关注、进直播间 ；

引导消费者发表“拍了”、“想要”、“666”、“报名”等与介绍商品无关联的无意义评论；

宣传消费者点赞XX下、浏览直播间XX时长才可获得折扣；

引导消费者看到最后有惊喜，而实际没有；故意制造悬念播放到最后等；

宣传“返现”、“变现”、“快速赚钱”、“提升流量”、“吸粉”或涨粉”进行商品营销；

宣传夸张价格的对比，引导消费者购买；

短视频封面出现福利诱导字样，包含但不限于：超低价/超低折扣、福利、买一送一、领取，送，清，清库存，清库，清仓，清仓价，批发，批发价，一件也批发，一件也是批发价，老板疯了，出厂价，福利，冰点价，破价，跳楼价，领，白给一样，大放血 ，大甩货，体验价，优惠多多，惊喜价，秒杀价，特价，实惠，优惠，促销价，秒杀价，性情价，亲民价，百姓价，白菜价，福利、捡漏等。

7.发布低质量短视频

7.1 视频存在制作硬伤

视频时长较短、画质差、声音嘈杂等，如：

画面模糊不清、黑屏（黑屏超过3s以上）、剧烈晃、结尾突兀；

视频环境杂乱，如：生产车间，货物间等；

视频时长过短；

bgm声音过大，语音识别困难；

无明确主题，无信息价值的纯文字；

仅以文字或PPT播放形式呈现视频；以简单特效把多张图片拼凑在一起，无音效卡点技巧 ，仅是简单的图片展示；

7.2 视频观感不适

视频内容给用户观看造成视觉冲击，如：

血腥画面、恐怖灵异画面、脏乱环境、死亡相关、人体器官特写、动物相关（如冷血/爬行/昆虫类异宠、动物打斗、动物生殖排泄、虐待动物、内脏，残肢，特写动物敏感部位）；

出现挤痘痘过程、化妆烂脸装扮、特别不适的妆容、视频美颜、滤镜美化严重造成人物和商品失真的画面。

视频封面文本遮挡画面过多、字数过多、影响观看。

8.商品与视频内容无相关性

视频推广的商品与实际商品不一致，如视频内容讲解食品A，而售卖商品为食品B；视频内容展示为正装，而实际售卖为体验装；

视频内容、文案描述、口播介绍、画面图像未出现任何与购物车展示商品有关联的信息，展示商品与视频主旨联想关系弱或无相关联想关系，如：视频内容分享自然景色，购物车售卖四件套，且只在视频最后提到大家可去购物车下单。