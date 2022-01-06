特斯拉可能会在年底前为Model 3和Y提供AMD锐龙处理器

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:据外媒tesmanian报道，特斯拉开始生产一些配备AMD Ryzen处理器和新GPU的Model Y 和 Model 3。但是，旧款汽车的车主也可能会使用新硬件，这可能会在2022年下半年发生。

特斯拉在推出其更新的Model S和Model X电动汽车时表示，他们正在使用性能与Playstation 5相当的最先进的信息娱乐计算机。 不久之后，AMD宣布特斯拉将使用其下一代Ryzen处理器和专用图形芯片 (GPU)。

此外，在 2021年 11月底，特斯拉中国车主分享了他们的 Model Y Performance 配备了 AMD 锐龙处理器和AMD GPU。薪的处理器已经在部分高端车型中使用，不过特斯拉方面没有发布公告。然后，美国客户也表示他们的新Model 3有升级的硬件。欧洲的零件目录表明，该地区的车辆也将安装新零件。

然而，那些拥有没有 AMD锐龙处理器和AMD GPU的车辆的车主也有可能更换新的处理器。特斯拉此前已经更新了信息娱乐系统设备，现在提供从 MCU1 到 MCU2 的改装，价格为 1500-2000 美元，具体取决于安装在汽车中的自动驾驶计算机的版本。虽然改装的成本未知，但预计它可能会更贵，因为新硬件往往价格更高。