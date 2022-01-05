realme真我发布GT2系列手机；盒马辟谣西安门店配送员阳性；微信治理涉疫情相关谣言

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盒马辟谣西安门店配送员阳性

微信治理涉疫情相关谣言

realme真我发布GT2系列手机

1月4日晚间，realme 真我发布了GT2 系列手机。

realme 真我GT2 系列全系采用直屏设计，屏幕尺寸达6.62 英寸，配备5000mAh 电池，支持65W 智慧闪充。

其中，realme 真我GT2搭载骁龙 888 处理器。摄像方面采用前摄 1600 万超清自拍，后置5000WIMX766 主摄。而realme 真我 GT2 Pro搭载骁龙 8 Gen1处理器，摄像采用前置3200W，以及 5000 万像素旗舰双主摄方案。

售价方面，realme真我 GT2首发到手价8+128GB 售价2599，8+256GB 售价2799，12+256GB 售价3099。

realme 真我 GT2 Pro：8+128GB 售价3699，8+256GB 售价3999，12+256GB 售价4299，12+512GB 售价4799。

盒马辟谣西安门店配送员阳性

昨日，针对“盒马西安有门店配送员阳性，感染多人”的网传消息，盒马官方表示，消息不实，已报警。

盒马称，按照西安市疫情防控要求，传言中涉及的曲江店、兰岛店、南稍门店目前线上线下正常营业。门店所有人员每日进行核酸检测，截至1月4日14:00，均为阴性，也未接到有员工确诊的信息。

盒马还表示，网传截图中，西咸新区奥林匹克花园附近为盒马邻里奥林匹克店。依照疫情防控要求，该店已于12月23日暂停营业；2名员工目前居家休息，核酸检测均为阴性。

微信治理涉疫情相关谣言

昨日，微信官方发布了《关于涉疫情相关谣言的治理公告》称，近日，部分地区受到新冠肺炎疫情袭扰，引起了社会各界的广泛关注。平台也发现，有部分用户发布涉疫情相关谣言信息，挑拨公众情绪，造成了恶劣的社会影响。

比如公众号“清风明月楼”发布涉疫情谣言信息，将个人臆断的内容描述成确定性信息，散播所谓的“内部消息”、“小道消息”，编造“西安需自费隔离”等谣言内容，平台已对相关帐号和内容进行全面排查和处理。

腾讯公司表示，将持续打击不实信息，建设健康的网络生态环境，在此也提醒广大网民，切勿传播虚假不实信息，做到不造谣、不传谣、不信谣，共同维护清朗网络空间。