腾讯诉代练帮App提供未成年人代练行为 法院：立即停止

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:据上海浦东法院公众号消息，近日，上海市浦东新区人民法院经审查后作出诉前行为保全裁定，责令佛山北笙网络科技有限责任公司运营的“代练帮”App，立即停止未成年人代练《王者荣耀》游戏，上海二三四五网络科技有限公司立即停止在“ 2345 手机助手”提供“代练帮”App，直至该客户端停止未成年人代练行为。

据悉，本案中，申请人腾讯称，北笙公司运营的“代练帮”App以“发单返现金”、设立“王者荣耀”专区的形式引诱、鼓励包括未成年人在内的用户通过其平台进行商业化、规模化的《王者荣耀》游戏代练交易，未成年人因此能够绕开“防沉迷”机制进入游戏并赚取费用。

申请人认为，这一行为使得该游戏运营处于被查处的风险中，也极大地损害了社会公共利益，应立即停止。

对此，法院认为，北笙公司允许用户通过其平台进行游戏代练交易等一系列行为破坏了《王者荣耀》游戏的公平竞技机制，损害了消费者的游戏体验和合法利益。该公司从中获取分成收益，系将他人享有竞争性权益的网络游戏作为获利工具。该行为亦使得用户可绕开申请人的网络游戏实名制和防沉迷措施，导致其运营机制落空，妨碍了网络游戏运营秩序。故认定被申请人北笙公司的行为存在不正当竞争的可能性。