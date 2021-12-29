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Realme第三季度5G智能手机销量同比增长831%

2021-12-29 16:41 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:一份新报告刚刚披露了有关5G安卓智能手机市场一些数据。在5G智能手机市场最近取得了巨大的增长，Realme成为市场上增长最快的品牌。

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根据Counterpoint Research的一份报告，中国智能手机品牌在今年第三季度实现了831%的大幅增长。大幅增长要归功于其在印度、中国和欧洲等地区的出色表现。Counterpoint补充说，该品牌甚至设法超越了市场，其5G智能手机销量同比增长831%，远高于全球121%的增长率。

Counterpoint高级总监Varun Mishra指出，“Realme凭借其强大的多渠道战略和跨价位的5G产品组合帮助其增长最快。” 同样，这家智能手机制造商的首席执行官兼创始人李天宇表示，“我们的目标是帮助全球至少1亿年轻人以5G智能手机为核心，享受5G技术带来的好处。”

截至目前，该公司还是全球第五大安卓智能手机制造商。Realme在5G智能手机的研发上投入了大量资金，同时也在寻求产品线的多元化。因此，尽管与一些竞争对手的科技巨头相比，它是一家年轻的公司，但它仍然设法在 2021 年第二季度获得了15.5%的5G手机市场份额。

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