哈利波特魔法觉醒圣诞节全部活动汇总 圣诞节最新活动一览

马上就是圣诞节了，哈利波特魔法觉醒也迎来了很多圣诞节的活动，一些玩家还不清楚有哪些圣诞节的活动，下面就来为大家分享一下。

【“圣诞庆典”活动】

星光点缀的夜幕下，伴随着圣诞树被逐层点亮，盛大的庆典也随之到来!

活动期间，参与不同玩法获得【温暖雪花】，可以在【礼物兑换】中兑换丰厚奖励。

1、追逐雪花

活动时间:12月22日维护后-2022年1月5日5:00

寒风凛冽，与巴克比克一同飞行。

前往海格小屋门口与海格对话后，可开启骑乘巴克比克的飞行之旅。每日首次参加还可获得温暖雪花奖励。

2、雪球乱斗

活动时间:12月22日维护后-2022年12月25日5:00

全新娱乐赛“雪球乱斗”即将开启!击败对手可随机升级手中的魔咒，还会有雪球不时滚入战场。一边躲避雪球，一边努力击败对手吧!

3、星夜颂歌

活动时间:12月22日维护后-2022年12月25日5:00

铃铛轻轻作响，雪花簌簌飘落，摇曳的烛光将舞步装点地更加华丽

新增舞曲《鹿铃轻跃》。参与舞会收获大量温暖雪花，每日前3次共舞，更有温暖雪花额外掉落加成!《华尔兹:飞翔天际》推出6星难度!欢迎各位巫师前来挑战!同时对《华尔兹:飞翔天际》1-5星节奏、谱面进行了优化升级。

4、冬青心愿

活动时间:12月22日维护后-2022年1月5日5:00

雪花飘落，圣诞临近。身边的伙伴们都开始着手准备礼物了……传闻还因此发生了很多趣事。葛骑士已经在画框里开始不安分地四处打听啦!快来听听都发生了些什么?

5、伙伴赠礼

活动时间:12月24日5:00-2022年1月5日5:00

圣诞将至，记得查看礼物清单，为伙伴们准备礼物。

通过活动任务，可以获得珍贵的“圣诞礼物兑换券”，前往对角巷，即可在摩金夫人长袍专卖店、韦斯莱魔法把戏坊、奥利凡德魔杖店、猫头鹰邮局交换到种类丰富的礼物!在平安夜将礼物送给各位伙伴吧，伙伴们也会在圣诞节当天为你准备礼物和祝福!

6、礼物兑换

通过【圣诞庆典】活动入口进入礼物兑换——我们已为巫师准备了丰厚礼物。获取温暖雪花，即可兑换:帽子“圣诞麋鹿”、头像框“圣诞祝福”、表情“收礼物”、动作“滑溜溜” “飘雪花” “转圈圈”等稀有奖励。

7、圣诞宴会

活动时间:12月22日维护后-2022年1月5日5:00，每日12:00-15:00、18:00-21:00圣诞宴会如期而至，活动时间可从城堡入口进入礼堂参与宴会。

8、冰雪巨人

活动时间:12月29日维护后-2022年1 月5日

格洛普的试练，这可是来自巨人的挑战!世界挑战限时活动“冰雪巨人”上线，快来与格洛普探索更高深的魔咒奥秘!同时所有禁林线索，获得卢娜回响概率加成100%。

【图书馆上新活动】

活动时间:12月22日维护后12月29日5:00

1）图书馆新增:传说伙伴卡“卢娜?洛夫古德"，史诗魔咒“甜点大师”和稀有魔咒“棋子士兵”。活动期间概率限时提升!获得传说魔咒时，“卢娜?洛夫古德”的出现概率为20%;获得史诗魔咒时，“甜点大师”的出现概率为10%;获得稀有魔咒时，“棋子士兵”的出现概率为2%。

2）活动期间，在图书馆累计阅谈60次，即可获赠传说伙伴——“卢娜?洛夫古德”，奖励可在图书馆界面领取（奖励仅可领取一次)。

【平衡性调整】

我们注意到，在魔咒研习赛中，巫师对新的回响和魔咒保持了极高的使用热情，同时考虑到巫师的体验，所以我们对以下内容进行了新的优化。

回响调整

【卢娜?洛夫古德的回响】

卢娜所召唤的神奇小猪及其所变换的生物，在使用后会额外增加20%生命上限，并且按照同样的比例提高当前生命值。卢娜所召唤的夜骐，单次伤害提高10%。

召唤卡调整

【甜点大师】

调整:甜点大师所召唤的凤凰，数量上限由4调整为3，同时巫师召唤的凤凰数量也由4调整为3。

设计师观点:我们注意到，“甜点大师”会与许多召唤卡有奇妙的组合作用，但是与“凤凰”组合时，很容易因为召唤出过多的凤凰而导致回复量剧增，所以我们调整了凤凰的召唤上限。

伙伴卡调整

【卢娜.洛夫古德】

调整:增加8%的生命值。

【禁林新增“卢娜?洛夫古德的回响”】

轻盈的野兔在林间一闪而过，熟悉的伙伴又来到了你的身边……

12月22日维护后“卢娜?洛夫古德的回响”加入禁林掉落。

12月22日维护后T月5日5:00期间，禁林掉落、商店购买随机回响，获得该回响的概率提升】00%!

【禁林竞速挑战开启】

活动时间:12月22日维护后-1月26日5:00

首期禁林竞速挑战开启!本期竞速挑战关卡为巨蛛领地星级6，期间争取更高的禁林竞速挑战排行榜名次，赢取全新道具“传说记忆瓶”和限时主题头像框!

【全新道具“传说记忆瓶“上线】

更新后，巫师可通过禁林竞速挑战排行榜获取全新道具“传说记忆瓶”，在魔法书界面兑换任意类型的传说回响。在未来，我们会开放更多的获取方式，敬请期待!

【巨蛛领地，难度升级】

维护更新后，红色线索巨蛛领地6星将正式开放，成功通关后将获得丰厚奖励，快来挑战吧!

活动时间:2021年12月22日维护后-2022年1月5日5:00

全新时装限时上架，可以自定义服装的字母图案，欢迎各位巫师选购!为了祝贺圣诞佳节的到来，活动期间，原价88元的“冬日暖意”时装仅售50元。

【购买时装额外赠送异性款】

维护后，巫师们在【私人订制】与【幸运轮盘】购买/抽取时装会额外赠送一套异性款的时装!异性款的时装仅可以在收藏室展示并外借，但不可以赠送给他人。此前在【私人订制】与【幸运轮盘】购买/抽取过时装的巫师们，在维护后也会获赠往期已购买款式的异性款时装，巫师们可以前往收藏室-衣柜处查看。

【“赠礼功能”上线】

在寒冷的冬日，为挚友送上一份充满暖意的赠礼吧!时装赠礼功能上线，巫师们可以选购时装，将其赠送给好友。

注意:仅支持正在售卖的时装，当前为“摇曳兰芒”和“冬日暖意”。赠礼功能有渠道限制，官网渠道的巫师可以互相赠送，其余渠道的巫师之间可以互相赠送。

【“圣诞礼惠”礼包上架】

活动时间:12月22日维护后12月28日23:59

圣诞礼惠礼包限时上架，购买后即可获得:表情“嗅嗅的圣诞节"、头像框“棚寄生下”、帽子“圣诞鹿耳”、圣诞系列床饰、如尼文秘典等。丰厚好礼，等你来选购!

【圣诞城堡升级】

城堡全面升级，开放新增大量可自由移动区域，欢迎各位巫师尽情探索我们的校园。经过暴雪和寒风的洗礼，黑湖的冰面已经足够坚固，支持巫师们降落行走，但记得当心脚下，小心不要摔跤!如果巫师们已经拥有了 “滑溜溜”动作，还可以在冰面上感受不一样的体验，捡拾落下的“温暖雪花”。

【城堡彩蛋更新】

圣诞佳节之际，有雪人在城堡中躲藏，有蛤蟆在礼堂歌唱，多种彩蛋等你前往探寻!

【“回响转换”功能上线】

更新后，各位巫师可以通过使用回响晶石和金币，改变传说回响所加成的魔咒，并对已有的加成魔咒提供额外增益。

我们还升级了回响界面的视觉表现，优化了回响升级的体验，长按回响晶石按钮即可快速添加材料，同时自动填充新增一键升至最高级功能，回响升级便捷度提升。快来尝试打造属于你的回响吧!

【“复制成双”特别活动开启】

活动时间:2021年12月26日，2022年1月13日

活动期间，巫师参与决斗俱乐部，累计获取3次胜利后，都将获得I次复制魔咒的机会。每日共有3次免费参与“复制成双”的机会，快来挑战吧!

【设计师挑战赛】

直播时间:12月24日18:00-20:00

设计师挑战赛再度开启，关注直播，一同挑战设计师，赢得全服奖励!在游戏内【主界面-活动一设计师挑战赛一点击观看直播】，即可跳转直播间，观看设计师挑战赛。

【巫师证件，风采显露】

“巫师证件”全新上线，巫师可在个人信息界面进行编辑，设置喜欢的动作和背景。“巫师证件”将会显示在个人信息、好友通讯录和巫师查看界面，展示个人风采。

【神秘商店上新】

神秘商店内新增货架“珍奇货架”，上架新商品【改名羽毛笔】、【增强剂】与【白鲜】，欢迎巫师们选购。

巫师们需要魔法书等级大于等于30级，才可解锁购买。