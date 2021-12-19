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瓜子的脂肪含量很高所以吃瓜子等于喝油正确吗 12月19日蚂蚁庄园今日答案

2021-12-19 08:40 · 稿源：站长之家

2021年12月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于瓜子的，问题是“瓜子的脂肪含量很高所以吃瓜子相当于喝油这个说法?”这个说法还是很夸张的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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瓜子的脂肪含量很高所以吃瓜子等于喝油正确吗 12月19日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：瓜子的脂肪含量很高所以吃瓜子相当于喝油这个说法正确吗?

A、太夸张，不足为信

B、非常对

正确答案:太夸张，不足为信

瓜子的脂肪的含量的确很高，但是瓜子里面脂肪大多数是属于不饱和脂肪酸，以油酸和亚油酸为主，而适量的油酸和亚油酸有降低胆固醇的作用，对身体是有益处的，而且最终这些不饱和脂肪在人体内是很难直接转化成脂肪的，此外瓜子中还有其他的营养物质如维生素E、卵磷脂、微量元素和矿物质，都是对人体比较重要的营养物质。

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