2021年12月19日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于瓜子的，问题是“瓜子的脂肪含量很高所以吃瓜子相当于喝油这个说法?”这个说法还是很夸张的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。
瓜子的脂肪含量很高所以吃瓜子等于喝油正确吗 12月19日蚂蚁庄园今日答案
今天问题：瓜子的脂肪含量很高所以吃瓜子相当于喝油这个说法正确吗?
A、太夸张，不足为信
B、非常对
正确答案:太夸张，不足为信
瓜子的脂肪的含量的确很高，但是瓜子里面脂肪大多数是属于不饱和脂肪酸，以油酸和亚油酸为主，而适量的油酸和亚油酸有降低胆固醇的作用，对身体是有益处的，而且最终这些不饱和脂肪在人体内是很难直接转化成脂肪的，此外瓜子中还有其他的营养物质如维生素E、卵磷脂、微量元素和矿物质，都是对人体比较重要的营养物质。
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