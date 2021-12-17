茶颜悦色员工吐槽月薪不超3000元 官方声明：薪资算法调整

站长之家(ChinaZ.com)12 月 17 日 消息:昨日起，不少茶颜悦色内部员工在社交网站吐槽称公司员工人均工时 11 小时，然而月薪却不超过 3000 元。并发帖称这次员工的抱怨导致老板在公司群与员工争吵。

对此，茶颜悦色官方在微博发声明回应，称此事的起因是由于 11 月份茶颜悦色关闭了几十家门店，导致部分伙伴无法满足正常工时和极少数伙伴出现 0 工时的情况。所以在 11 月对薪资算法进行了一轮临时调整。

大致结果为：

即便是 0 工时的伙伴也能有 1700 元的基本补贴；最低薪资档位的伙伴即便是只上了 10 个小时班，也能拿到 1700 元基本补贴+ 10 小时*工时薪资的应发薪资；工时满 167 个小时的伙伴薪资均按以往规则正常发放。

虽然是处于善意的调整，但调整后解释起来极其复杂的规则加之宣传工作不到位，导致发薪当日很多伙伴在公司的大群里提出疑问。

因为解释工作不到位，导致群组后期讨论重点逐渐不可控。社交媒体平台上不止出现了对于公司、薪酬的不理解，也出现了对于部分伙伴的人身攻击和隐私泄露。

茶颜悦色表示，是管理人员把一场更需要用沟通解决的误会，硬生生导成了一场闹剧。针对这个部分极不成熟的行为，小葱老师也进行了深刻反省，并在内部发布了致歉信。