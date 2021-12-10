喝得安全喝得放心 溯源福茶码让茶叶拥有“数字身份证”

12月10日，福茶网联合蚂蚁链推出基于区块链技术的溯源产品“福茶码”，实现了从种植、加工、质检、物流、销售的茶叶全生命周期溯源验证，提供防伪溯源一体化服务。消费者扫码即可验真，并获得茶叶产地、品种、质检报告等全部信息。

“福茶码运用区块链不可篡改的属性，确保了茶叶关键信息的真实可信，每罐茶叶都可以拥有独一无二的‘身份证’，让老百姓喝得安心、喝得放心。”福茶网总经理何桂东表示。

蚂蚁集团智能科技事业群解决方案副总经理马世韬介绍说，福茶码实现了与福建市监体系的“一品一码”及各茶企溯源码等“多码合一”，并支持福茶网APP、微信、支付宝“多端认证”，让企业及消费者都可以更便捷地获得服务。

福茶网拥有国内增长最快的茶产品垂直电商平台，今年6月28日上线后仅用了145天，成交额即破亿元，截至目前成交额已突破2.6亿元。

福茶网是福建省打造的数字经济重点平台，定位于茶产业综合服务平台，由蚂蚁链提供技术支持，搭建底层架构并提供电商营销、供应链金融等服务。

据介绍，福茶网主要包括溯源及电商两大模块。其核心便是福茶码背后的溯源平台，从种植加工端，采用多方数据交叉验证、IoT、智能传感、边缘计算等技术，保证茶叶品质;其后的环节则采取物联网、物流跟踪等技术手段，将信息实时同步，提高效率的同时防止掉包假冒的情况;与此同时，平台还对接了CCIC、SGS等国内外权威检测机构，为每件商品提供质检证书并上链，保证产品质量。

而在电商端，福茶网搭建了融合B2C、B2B及跨境电商的综合系统，将分为三个阶段上线，最终实现福茶走向全球。福茶网B2C平台于6月上线，B2B平台于10月上线后即呈现爆发性增长，不到一个月就带动整体成交额从千万级破亿。

福建作为我国产茶大省，全产业链产值近1300亿元，相关从业人员近1000万人，是省乡村振兴支柱产业之一。而福茶网是全国第一个省级茶产业综合服务平台，将帮助福建省更好地整合规范茶产业，通过数字升级推动茶产业高质量发展。

今年6月28日，时任福建省长王宁为福茶网启动上线，并为平台拍下首单，副省长郭宁宁则为福茶网投放3000万元全闽乐购福茶券。为支持福茶网发展，今年8月，福建省还制定了《支持福茶网高质量发展十条措施》，提供资金、政策、金融、营销等支持，积极引导茶企入驻平台进行线上交易。

何桂东表示，福茶网将力求整体提高福建特色茶产品的知名度、打造原产地品牌保护，推进地方优质茶产品品牌共同建设，为福建提升茶业发展质量、培育乡村、特色区域发展新动能的建设奠定坚实基础，并成为其他传统产业可复制、可借鉴、可推广的“试验田”。而福茶网的目标是上线首年全产业链在线交易额超百亿元，2023年达千亿元。