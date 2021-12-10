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谷歌将于 2022 年将安卓游戏引入 Windows 系统

2021-12-10 15:04 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12月10日消息:据The Verge报道，谷歌正计划在明年将安卓游戏引入Windows PC。2022年将推出一款Google Play Games应用，让Google Pay的游戏在Windows笔记本电脑、平板电脑和PC上运行。

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图片来自 Google Play

「从2022年开始，玩家将能够在更多的设备上体验他们最喜欢的Google Play游戏：在手机、平板电脑、Chromebook以及很快的Windows PC之间无缝切换，」谷歌负责安卓和Google Play游戏的产品总监Greg Hartrell在一份声明中对The Verge说。「这个谷歌打造的产品将Google Pay的精品带到了更多的笔记本电脑和台式机上，我们很高兴能扩大我们的平台，让玩家更多的享受他们喜爱的安卓游戏。」

谷歌发言人Alex Garcia-Kummert告诉The Verge，该公司已经自己建立了这个应用程序，这意味着谷歌在这里没有与微软、BlueStacks或其他公司合作。即将推出的应用程序还将允许玩家在手机、平板电脑或Chromebook上玩游戏后，在桌面PC上继续游戏。

目前，谷歌只是在TGA游戏颁奖典礼上预告了该应用，并承诺在明年某个时候发布。目前还不清楚谷歌使用什么技术在Windows上模拟安卓应用，但游戏将在本地运行，而不是从云端串流。

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