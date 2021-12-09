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梁建章称元宇宙会带来人口风险 甚至科技停滞

2021-12-09 11:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今天，携程联合创始人梁建章在2021携程集团全球合作伙伴峰会上提到了关于元宇宙的看法。梁建章表示，元宇宙用低成本创造了各种乐趣，会带来人口风险和科技停滞。

他表示，一定要把旅游体验做好，更有趣、更有交互性、沉浸感，不让元宇宙替代旅游。他认为，旅游业责任重大，如果人类没有旅游，那就只有元宇宙了。

他坚信旅游一定能助力真宇宙战胜元宇宙，不要让打怪升级的成就感阻碍人民探索真实世界的步伐。

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