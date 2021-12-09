梁建章称元宇宙会带来人口风险 甚至科技停滞

站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今天，携程联合创始人梁建章在2021携程集团全球合作伙伴峰会上提到了关于元宇宙的看法。梁建章表示，元宇宙用低成本创造了各种乐趣，会带来人口风险和科技停滞。
他表示，一定要把旅游体验做好，更有趣、更有交互性、沉浸感，不让元宇宙替代旅游。他认为，旅游业责任重大，如果人类没有旅游，那就只有元宇宙了。
他坚信旅游一定能助力真宇宙战胜元宇宙，不要让打怪升级的成就感阻碍人民探索真实世界的步伐。
站长之家（ChinaZ.com）12月9日 消息:今天，携程联合创始人梁建章在2021携程集团全球合作伙伴峰会上提到了关于元宇宙的看法。梁建章表示，元宇宙用低成本创造了各种乐趣，会带来人口风险和科技停滞。
他表示，一定要把旅游体验做好，更有趣、更有交互性、沉浸感，不让元宇宙替代旅游。他认为，旅游业责任重大，如果人类没有旅游，那就只有元宇宙了。
他坚信旅游一定能助力真宇宙战胜元宇宙，不要让打怪升级的成就感阻碍人民探索真实世界的步伐。
最近元宇宙的概念大火，各行各业都在谈元宇宙的宏大目标及其影响，携程创始人梁建章日前也表示元宇宙虽然无法替代真实的旅游，但会替代爱情、亲情，威胁结婚生子。12月9日，携程创始人梁建章在全球合作伙伴峰会上发表演讲。他认为，元宇宙无法替代真实的旅游，真宇宙肯定战胜元宇宙。梁建章表示，元宇宙用低成本创造各种乐趣，甚至可以替代爱情和亲情，将会造成人口风险、科技停滞，存在很大的风险。据介绍，元宇宙始于1992年国外?
12 日，中手游董事长兼CEO肖健在线上与投资者进行交流，首次公布“仙剑元宇宙”相关具体规划。据悉，“仙剑元宇宙”将按照数字孪生、虚拟原生、虚实融生三步规划，直至实现虚拟世界与现实世界界限模糊、互相交融的目标。规划中亦详细介绍了市场颇为关注的中手游战略级自研产品《仙剑奇侠传：世界》以及仙剑社区相关内容。肖健会上表示，中手游将在国风文化热潮下，将“仙剑元宇宙”打造成首个国风文化元宇宙，《仙剑奇侠传:世界》?
今日，针对网友“在元宇宙科技方面投入的研发费用占比是多少”的提问，中文在线表示，已经进行了元宇宙的布局，组建了元宇宙相关团队。
天眼查App显示，近日，蜜雪冰城股份有限公司申请注册“蜜雪元宇宙”“雪王元宇宙”“MIXUEMETA”“SNOWKINGMETA”等商标，国际分类涉及食品、啤酒饮料、广告销售等，当前商标状态均为申请中。
近段时间，元宇宙成为当下最热词汇之一，究竟火到什么程度？连Facebook名字都可以不要，直接更名为Meta”，以此来显示其对元宇宙的关注和决心。同时，各大互联网巨头也都纷纷在元宇宙相关领域布局加码，搭建自己的元宇宙网络。今日，据财联社消息，小米相关负责人回应公司对于元宇宙的布局时表示，小米关注元宇宙周边相关机会，已经进行了不少相关技术储备，在手机、视频、显示等方面都进行有相关投入，进行过相关准备。据了解，元
元宇宙本身就一直是热门话题，产业层面，国内外互联网巨头纷纷入局，Facebook更名Meta，专注于元宇宙生态;字节、百度、腾讯等企业参与元宇宙底层技术搭建。
如果有人唾沫横飞、滔滔不绝地谈起元宇宙，什么虚拟人、什么七层架构、什么VA\AV\XR等等所谓的新概念新风口，请果断将他拉黑。
今日，全球音乐社区第一股网易云音乐以“云敲锣”方式在香港联交所主板挂牌上市，开盘价205港元与发行价持平，总市值425.90亿港元，股票代码9899。
虽然元宇宙还没有清晰明确的定义，但Meta（原Facebook）、微软、英伟达以及国内的腾讯、字节跳动等诸多大厂都在加速对元宇宙的布局，AR、VR设备被认为是元宇宙时代的硬件入口，元宇宙概念股早已在二级市场上掀起了一波涨势。
目前最受关注的课程有两个。一个是知识付费平台“得到”上的《前沿课·元宇宙6讲》，该课程10月20日上线，截止到11月25日，前台显示共有53651人加入学习。该课程售价为29.9元，按学习人数计算，目前卖课收入已达160万。
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