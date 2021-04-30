苹果不死心！仍在打造超强无线充电板

据彭博社Mark Gurman在最新一期Power On通讯时报中表示，苹果仍在研究短距离和长距离无线充电解决方案，希望做出一种能够同时为多个产品充电的充电器。

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根据Mark Gurman的报道，苹果设想了一个场景，iPad可以为iPhone充电，iPhone可以为AirPods充电，其中很多可以采用真正用无线的形式，设备之间没有直接的物理接触。

据悉，无线充电板AirPower于 2017 年首次亮相，由于过热和可靠性问题，苹果于 2019 年取消了该项目。