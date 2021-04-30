苹果不死心！仍在打造超强无线充电板

据彭博社Mark Gurman在最新一期Power On通讯时报中表示，苹果仍在研究短距离和长距离无线充电解决方案，希望做出一种能够同时为多个产品充电的充电器。
图片来自 Apple
根据Mark Gurman的报道，苹果设想了一个场景，iPad可以为iPhone充电，iPhone可以为AirPods充电，其中很多可以采用真正用无线的形式，设备之间没有直接的物理接触。
据悉，无线充电板AirPower于 2017 年首次亮相，由于过热和可靠性问题，苹果于 2019 年取消了该项目。
据彭博社Mark Gurman在最新一期Power On通讯时报中表示，苹果仍在研究短距离和长距离无线充电解决方案，希望做出一种能够同时为多个产品充电的充电器。
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根据Mark Gurman的报道，苹果设想了一个场景，iPad可以为iPhone充电，iPhone可以为AirPods充电，其中很多可以采用真正用无线的形式，设备之间没有直接的物理接触。
据悉，无线充电板AirPower于 2017 年首次亮相，由于过热和可靠性问题，苹果于 2019 年取消了该项目。
对于苹果来说，AirPower虽然失败了，但并不能阻止他们继续研发无线冲充电的决心。据外媒最新报道称，苹果仍在开发多设备无线充电器，其在开发短距离、长距离无线充电技术。苹果的最终目标是，所有产品可以为彼此充电，比如你的iPad可以为iPhone充电。有关于苹果开发无线充电板的消息一直存在，即使AirPower失败了。苹果的目标是一款支持同时为多台设备进行充电的产品，而不是 MagSafe Duo，这种将iPhone和Apple Watch充电器设计在?
一份报告称，尽管已经申请将AirPower推向市场，但苹果仍然打算创造一款多设备充电器，且它的目光超越了现有的基于感应的无线充电。苹果的AirPower承诺为用户提供一个单一的充电板，能够同时为AirPods、AppleWatch和iPhone提供电源。虽然该公司在试图恢复该项目时失败了，也产生了一个不那么雄心勃勃的版本，但苹果仍然热衷于这个概念。根据马克-古尔曼（Mark Gurman）为彭博社撰写的最新"Power On"通讯，苹果仍在研究能够同时为多?
苹果几年前发布的 AirPower 失败了，但有消息显示该公司仍在开发多设备无线充电器。据彭博社报道，苹果正在开发一种多设备充电器，以及短距离和长距离无线充电技术，以实现所有主要设备「可以相互充电」的未来理念。
根据Gurman的报道，苹果设想了一个场景，iPad可以为iPhone充电，iPhone可以为AirPods充电，其中很多可以采用真正用无线的形式，设备之间没有直接的物理接触。据悉，无线充电板AirPower于2017年首次亮相，AirPower除了能同时为 iPhone、Apple Watch、AirPods 提供无线充电功能之外，AirPower 还允许设备随意铺放在充电垫正面的任意位置，这就意味着充电器内部必须放置多个发射圈，同时充电器内部的空间规划必须保证为每一个线圈留足
苹果的无线充电板AirPower凤凰网科技讯 北京时间11月29日消息，苹果曾在2017年发布了无线充电板AirPower，但是由于过热等问题最终没有推向市场。但是据知名记者马克古尔曼(Mark Gurman)透露，苹果仍在开发某种多设备充电器。古尔曼认为，苹果还在开发短距离、长距离无线充电解决方案，未来所有苹果主要设备都能彼此进行充电，例如iPad给iPhone充电，然后再让iPhone给AirPods或者Apple Watch充电。iPhone的反向充电功能已经传了好几
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据国外媒体报道，尽管几年前的AirPower实验失败，但据报道苹果仍在为其产品开发多设备充电器，以及短距离和长距离无线充电技术，实现所有主要设备“相互充电”。
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