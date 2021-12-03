英雄联盟云顶之弈季中版本更新预告 新英雄希尔科加入阵容

英雄联盟官方宣布在二月上线的《云顶之弈:双城之战》季中版本中，《云顶之弈》将迎来史上第一个尚未在《英雄联盟》中登场过的弈子——希尔科。

作为我们首个独立于《英雄联盟》英雄阵容的弈子，希尔科给研发团队带来了独特的挑战和机遇。一般而言，我们都是对《英雄联盟》中的英雄进行改造，然后加入《云顶之弈》，其中会涉及大量工作，但希尔科并非出自《英雄联盟》，因此需要从头做起。

要塑造希尔科这样邪恶而强大的弈子并非易事。但真正的力量永远不会属于天生就强壮过人、敏捷过人、聪明过人的家伙。它只会属于愿意为了设计弈子潜心钻研的人。

因此，为了让希尔科成为一名合格的大反派，让羽饰骑士和它的朋友们有一个痛扁的目标，我们很早就开始了他的概念、模型和动画设计。正因为开始得早，我们才能和大家早早分享，不过别忘了，这还只是个半成品!

尽管现在还不能分享他的个人能力详细信息，不过我可以告诉大家，希尔科在你的阵容里，仍会扮演幕后操纵者的形象…

希尔科是第一个来自《英雄联盟》现有英雄名单之外的弈子，而将来可能还有更多外部弈子加入。其中有一些可能根本就不属于符文之地…

这位全新反派在云顶会有哪些作为?《云顶之弈》应该加入哪些《英雄联盟》以外的人物?把你的想法告诉我们吧!