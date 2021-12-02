腾讯推出短视频社交App多克斯 已进入测试阶段

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:有了微视、视频号还不够?腾讯又推出了一款短视频社交APP——doX（多克斯）。据 Tech 星球报道，多克斯是一款为年轻人设计的社交平台，目前已经进入了测试阶段，主打年轻社交。
据介绍，doX 的内容页布局和 Instagram 比较相似，用户可以在 App 内观看其他用户所发的短视频内容，并向作者发送消息等。也可以通过微信、QQ等渠道将短视频内容分享。
doX 还支持用户拍摄短视频，并提供“灵感库”，辅助视频拍摄者创作想要的内容并进行分享。
站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:有了微视、视频号还不够?腾讯又推出了一款短视频社交APP——doX（多克斯）。据 Tech 星球报道，多克斯是一款为年轻人设计的社交平台，目前已经进入了测试阶段，主打年轻社交。
据介绍，doX 的内容页布局和 Instagram 比较相似，用户可以在 App 内观看其他用户所发的短视频内容，并向作者发送消息等。也可以通过微信、QQ等渠道将短视频内容分享。
doX 还支持用户拍摄短视频，并提供“灵感库”，辅助视频拍摄者创作想要的内容并进行分享。
近日，有消息爆料称：腾讯推出了新的短视频社交App多克斯（doX），并表示该软件已经进入了测试阶段，获得官方提供的口令后即可登陆使用。据悉，多克斯是一款针对年轻人群体，主打短视频社交的App，用户可以通过拍摄并上传有趣的短视频内容，并在平台上结识兴趣相投的好友。有体验过的用户透露，多克斯的界面与ins较为相似，用户能够观看其他用户上传的创作内容，并通过向作者发送消息等方式与其进行互动。同时，作为腾讯社交矩阵中
11月29日，一条#TVB演员可以多敬业#的微博，迅速登上热搜榜。在该条热搜下面，为了一场不足一分钟的回忆戏，减掉20磅的TVB演员黎耀祥;为了增肥40磅，不得不去看医生的胡杏儿，成为人们关注的焦点。前段时间，TVB刚刚完结一部高口碑的医学行业剧——《星空下的仁医》，豆瓣评分高达8.9。以行业剧为代表的港剧几乎陪伴了一代人的成长，成为不少80、90后的集体回忆。但在进入新世纪、特别是2010年之后，曾经辉煌的港剧很长一段时间没?
前几天，一位商家老铁和我闲聊时，我顺便浏览了他们所拍摄的短视频。而关于商家为什么一定要重视内容生产和拍摄（引流）短视频，我这几天也思考了几点，分享给各位老铁们，不一定全面，也仅代表个人观点。
10月31日，抖音账号“柳夜熙”发布了一条视频，视频中，一群人在围观一位古装女子对镜化妆，女子转过头后，独特妆容吓坏众人，只有一名小男孩上前问道:“你是人吗?”随后，这位自称是“柳夜熙”的女子，用手上的笔为小男孩开启天眼，小男孩看到了浮现在人群上方的鬼怪。
对于企业来说，可以根据自家产品特征，把内容汇集成视频形式，直接发布在短视频上，但每一个平台都有它本身的用户属性特征，可以调研一下平台，看哪类型的短视频内容会更受平台的推荐机制以及用户的喜爱。
过去，很多网友都有过类似的体验:在搜索引擎中输入关键词，会出现成千上万条信息，其中也许刚好有我们需要的，但也夹杂了许多引诱点击却徒劳无获的标题和链接。
抖音直播大盘不涨了，绝对量没有跌没有涨，但是由于短视频带货量猛增，短视频带货的百分比在上升;
一向以图文内容为主的知乎，强推视频后遭到了大部分原生用户的“控诉”，以致于有用户调侃:知乎是不是专门研究过怎么劝退用户?
“那叫一个香，那叫一个美，那叫一个地道”，“路易斯的妹妹，够意思”。说起这些口头禅可能没有人知道这是哪位主播。但是要说“这一看就是刚煮的老北京的炸酱面...真有一种家里妈妈做的味道，肯德基的炸酱面那是真地道。”
最新数据显示，2021年前三季度，网易云音乐总营收51亿元，同比增长52%，毛利率大幅提升并转正为0.4%;月活用户达到1.84亿，其中在线音乐付费用户数2752万，同比增长超93%，在线音乐付费率达14.9%，营收增速、付费用户增速及在线音乐付费率均位居行业第一。
12月4日消息，综合国内媒体报道，熊猫互娱文化有限公司名下的债权类资产近日上线公开拍卖平台。阿里拍卖显示，熊猫互娱享有的第一批应收款债权起拍..
正所谓活到老，学到老，英国一名近百岁老人就用实际行动证明了这一点。据外媒报道，英国一名99岁的老人虽然已经近百岁，但仍然对开车情有独钟，申..
综合国内媒体报道，当地时间12月1日，日本警视厅宣布，千叶县柏市一名39岁的无业男子因涉嫌偷盗大量喷水马桶盖和侵入建筑遭到逮捕。该男子在今年4..
在内地奥运健儿访港代表团媒体见面会上，苏炳添谈及保持自律生活的秘诀。他说为追求梦想与目标，一直严格要求自己，形成固定的生活节奏，每天10点..
比亚迪以压倒性优势拿下全球第一！日前，据媒体报道，2021年10月全球电动汽车销量同比增长70%至589663辆，占全球汽车市场8.8%，其中纯电动车销量为..
今天，朱海舟微博晒出了索尼Xperia PRO-I的样张。朱海舟指出，计算摄影当道的今天，索尼用本格相机的思路来做拍照手机，是不是完全没有弯道超车的..
12月4日上午，内地奥运冠军代表团正式开始了在香港的活动，马龙、许昕等奥运冠军来到湾仔伊利沙伯体育馆表演，大魔王”张怡宁和跳水女皇”郭晶晶并..
在6月份的像素功能发布会上，谷歌在谷歌照片应用程序中为像素设备引入了"锁定文件夹"。正如安卓警察最初报告的那样，该功能现在正在推出非谷歌像素..
最近，一个抖音ID为张同学”的博主可谓是大火了一把，简单地记录自己的乡村生活，短短两个月的时间涨粉千万。张同学的视频节奏快、镜头变化快，很..
据央视网12月4日消息，家住北京的小周平时工作很忙，不放心家里的老人和孩子，就买了一款摄像头用于查看，没想到自己家的生活完全暴露在不法分子眼..
继华为Mate X2典藏版之后，华为全新折叠屏旗舰即将登场，它将被命名为华为Mate V。今天，微博上曝光了华为Mate V折叠屏渲染图。如下图所示，华为M..
路透社的一项调查发现，大型科技公司和其他跨国公司可以继续利用爱尔兰和马耳他等“避税天堂”国家来减少他们应缴税款，即使在一项旨在阻止这种行..
虽然大多数现代智能手机的设计不允许被修补或拆卸，但荷兰智能手机公司始终认为智能手机应该是可持续的，并易于维修，该公司甚至直接向客户出售维..
11月22日，汪小菲和大S官宣结束10年婚姻。在这一天，最忙的甚至不是夫妻两人，而是老母亲张兰。两人宣布离婚当天，张兰的直播间冲进来5万人，张兰..
近日，亚马逊中国公布了亚马逊2021黑五战报。在2021黑五（11月19日~11月30日）全球购物季中，亚马逊中国销售额同比增长超50%。..
作为一家经常“点歪科技树”的电竞产品制造商，来自日本的 Bauhutte 在电竞躺椅和电竞床垫之外，现又带来了一款采用“Drop Seat System 6.0”方案..
今天（12月4日）有消息称，在今年下半年有超过42万的应用因为不符合苹果的应用追踪透明性”（ATT）规定而被下架。应用追踪透明性规定是苹果在今年..
前不久，中兴发布了业界首款18GB+1TB的中兴Axon30Ultra航天版，同时还带来了一款号称业界最薄的长续航手机”的中兴远航20 Pro。根据中兴官微消息，..
有东北网友表示：激动，终于通车了，等了太久了”12月4日，中国铁路官微宣布，沈阳至佳木斯高铁牡丹江至佳木斯段（以下简称牡佳高铁）将于2021年1..
看过《西虹市首富》人都知道，沈腾最后为了花光10亿元，表示人们只要减掉一公斤就可以获得一千元奖励，瞬间掀起减肥狂潮，那首《卡路里》一时也成..