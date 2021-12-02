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腾讯推出短视频社交App多克斯 已进入测试阶段

2021-12-02 17:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月2日 消息:有了微视、视频号还不够?腾讯又推出了一款短视频社交APP——doX（多克斯）。据 Tech 星球报道，多克斯是一款为年轻人设计的社交平台，目前已经进入了测试阶段，主打年轻社交。

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据介绍，doX 的内容页布局和 Instagram 比较相似，用户可以在 App 内观看其他用户所发的短视频内容，并向作者发送消息等。也可以通过微信、QQ等渠道将短视频内容分享。

doX 还支持用户拍摄短视频，并提供“灵感库”，辅助视频拍摄者创作想要的内容并进行分享。

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