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LPL全明星周末投票地址 2021全明星周末投票规则说明

2021-11-29 17:33 · 稿源：站长之家

英雄联盟的LPL全明星周末马上就要开启了，最近官方也是发布了LPL全明星的投票地址，很多玩家还不清楚地址在哪，下面就来为大家分享一下。

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LPL全明星周末投票地址

>>>>>点击进入

投票规则

玩家在每个位置可以选择两名选手，最终各个位置票数最高的2位选手进入LPL全明星周末正赛的队员池，本环节一共选择10位选手。

投票过程中没有同队伍选手数量限制。但结果上，同一支LPL战队最多只能有三人入选全明星正赛，若在投票结果中，同一支队伍有超过三人入选，则取票数前三高的，其余的则取其所在榜单的同位置选手中递补。

总票数最高的两位当选全明星正赛的队长，从剩余的8名选手里挑选自己的队员，组成两支正赛交战队伍。

票数最多的选手将会当选最受欢迎选手。

需要完成全部四个投票活动的全部选项才能提交投票。

参与投票即有机会获得以下奖励

1、完成一次投票即可获得一次20点双城之战宝典经验值

2、领取英雄联盟手游活跃增票并使用它完成一次投票，即可领取峡谷宝典等级1级+1张3胜双倍经验卡

3、领取金铲铲之战活跃增票并使用它完成一次投票，即可领取500蓝色宝石+1张胜场双倍经验卡

温馨提示

1、如果您还没有下载英雄联盟手游/金铲铲之战，请先下载并注册账号。

2、如果您已经下载了英雄联盟手游/金铲铲之战，但活动期间内没有登录过游戏，请先登录游戏。

3、如果您是微信用户，但还没有绑定QQ账号，请先绑定。

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