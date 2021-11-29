首页 > 业界 > 关键词  > 购物最新资讯  > 正文

购物APP未经许可监测读取手机剪贴板信息 法院宣判构成侵权

2021-11-29 16:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:据广州互联网法院公众号消息，林某在使用“好购”公司运营的“好购”APP时发现，该APP存在未经用户同意监测、收集手机剪贴板信息的情形，并提供了自行编写的《“好购”APP读取剪贴板信息技术分析报告》和某司法鉴定所出具的鉴定意见，上述报告结果和鉴定意见均为“好购”APP具有监控手机剪贴板功能，当该APP监测到剪贴板有数据时，就会自动获取剪贴板上的所有数据。

林某认为:剪贴板可以存储个人身份证号、手机号、照片等涉及隐私的个人信息，但“好购”APP的《隐私政策》并无收集手机用户剪贴板信息的相关说明，也未履行告知提醒义务征得用户同意，“好购”公司的行为侵害其个人信息权益及隐私权。故其将“好购”公司诉至广州互联网法院，要求该公司停止侵害并删除未经许可收集的信息、赔礼道歉、消除影响，并赔偿精神损失1元。

网购 电商 带货

对此，法院认为，“好购”APP存在监测、读取剪贴板信息的行为，“好购”公司作为“好购”APP的实际运营者、网络服务提供者，未向林某主动告知上述情况且未经林某许可，存在过错，依法应向林某承担侵权责任。

最终，广州互联网法院判决:一、“好购”公司于判决发生法律效力之日起十日内向林某出具书面道歉声明;二、驳回林某的其他诉讼请求。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • APP监听手机剪贴板是否违法？法院判决：侵犯隐私权

    在这个互联网时代，很多用户都相信手机APP在监听自己这个怀疑不无道理，因为很多APP确实监听了用户的剪贴板，由此分析用户的隐私信息，而这其实是违法的，已经有法院判决的例子。据21世纪经济报道报道，近日，广州互联网法院对一起购物APP未经用户许可读取手机剪贴板的案件进行了判决。法院认定，该APP侵害了用户的隐私权。据广州互联网法院消息，林某在使用好购”公司运营的好购”APP时发现，该APP存在未经用户同意监测、收集手机

    ​隐私 ​侵权 ​商品

  • 什么是APPAPP有那些用处？

    App做为当今生活的不可或缺的产品，完美诠释了什么叫足不出户就可以做任何事情，比如以前的存钱取钱，逛街买菜，现在靠着App就可以做到。App的出世可以说带动了很多产业的发展，像外卖平台相继浮出水面，转账业务靠着某个App等一系列完美取代以前。虽然 App 行业发生了很大的变化，但 App 的主要商业模式却没变，主要分为以下三种：1。 付费下载2。 免费下载，通过在App内部的广告位盈利3。 免费下载，通过 App 内部售卖道具获利（

    ​APP

  • Circuit X平台深耕APP推广，为出海APP赋能

    如果你曾有过在日本生活的经历，那么你一定听说过Fukurou Labo公司旗下的 Circuit X平台，这个来自日本本土的广告流量变现平台，在经过几年的发展后，如今已经在日本以及韩国等周边国家和地区拥有着超高的影响力。根据2021 年日韩地区广告影响力排名现实，Fukurou Labo的排名仅次于世人皆知的Face book、Apple以及Google。能在广告投放效果领域和这些全球巨头同台竞技，足以证明Circuit X平台自身实力的强大。 以国内某款美少女APP

    ​CircuitX平台 ​APP推广

  • 某一APP上浏览 其他App会推送相关内容 工信部出手了

    每个人的智能手机上都会安装多款APP，衣食住行都能在上面解决，但APP侵犯用户隐私的事件层出不穷。很多网友应该有这样的经历，在某一APP浏览某产品，其他APP会推送与该产品相关的内容，就像这些APP一直在后台监控一样。对此，11月8日，工信部就《关于开展信息通信服务感知提升行动的通知》进行解读，其中指出，建立与第三方共享个人信息清单，共享用户信息要明确列出目的。据了解，使用第三方SDK及其他第三方服务，已经成为App开发

    ​共享 ​个人信息 ​隐私

  • 人民网评App自动续费 琢磨算计用户的APP走不远

    不少用户都遇到过这种情况，买会员服务时，一般App服务协议中是默认勾选“自动续费”的，如果你没有注意到，即使你卸载了APP，“自动续费”也会不关闭。这就导致了，你明明已经很久没用这个APP了，但钱还在照扣，无意中花了不少“冤枉钱”。

    ​APP ​自动续费 ​人民网

  • 今年不打烊：App Store审核团队年末假期仍接受APP提交

    苹果近日宣布今年在应用审核方面做出调整，在圣诞假期期间内 App Store 审核团队不会停止工作，但不可避免的审核流程会拖长。但需要注意的是，Apple Books 项目依然会关闭。往年，在圣诞假期中苹果公司会暂停应用的更新和提交，并会提前向开发者发出通知。不过今年，苹果公司表示将不会关闭应用审核，但因人手问题审核时间会有所延长。在开发者网站上，苹果公司表示：我们非常高兴地宣布，今年岁末的假期期间，我们会在 App Store

    ​苹果 ​网站

  • 不少开发者怀疑苹果购买APP广告 引导用户直接跳转到App Store

    援引 AppleInsider 报道，不少开发者怀疑苹果公司正悄然为 App Store 上的高价值应用购买 Google Search 广告，他们担心这会损害他们的收入。多位开发者向《福布斯》透露，苹果正在“秘密”购买 Google 广告，将用户引向应用程序的 App Store 列表，而不是开发者的网站。一位消息人士告诉《福布斯》：“苹果公司正试图通过推动人们通过Apple Store购买的应用内购买来最大限度地提高他们的收入。

    ​苹果 ​营销 ​connect

  • 内卷加剧，App工厂按下产品“上新”暂停键

    一则有关多闪停止对旧版本App维护的公告消息，在互联网圈内不胫而走，多闪作为2019年挑战微信的产品，被不少人所看好。

    ​多闪 ​App ​互联网

  • 因“割韭菜”被骂上热搜第一，这App真做错了

    11月1号，一款效率办公软件 Notability 宣布自己由「付费买断制」，改为免费下载的「订阅制」。这个看似“名不见经传”的 App 的公告一经发出，就被网友们骂上了微博热搜、知乎热榜:

    ​Notability ​付费 ​APP

  • 远离虚假APP，是正确使用微粒贷的前提

    随着小额信贷产品的普及，微粒贷凭借良好的口碑受到当下年轻人的认可和好评。然而，一些不法分子却利用微粒贷没有APP这一特征，通过制作假冒的微粒贷APP进行诈骗。为此，小编今天特意总结了相关知识，为避免大家上当受骗出一份力。认准微粒贷官方渠道微粒贷有两个官方入口，分别是微信支付和手Q钱包页面，点击微粒贷的入口就能进行借款。因为微粒贷暂时没有其他途径支持客户主动申请，所以，如果在微信和手Q都看不到入口的话，就说

    ​虚假APP ​微粒贷

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM