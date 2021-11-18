欧莱雅公布面膜差价事件解决方案：将发优惠券

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日晚间，欧莱雅公布面膜差价事件解决方案称，目前最大的争议在于店铺在双十一期间发送的满999减200元的优惠券，使用该优惠券必须购买产品订单金额满999元才可使用，是全店产品（包括店铺、达人直播间等）均可使用的优惠券。

对此，欧莱雅提供了下列解决方案:

1，针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”(以下简称旗舰店)购买安瓶面膜且产品订单累计达到999元的消费者(包括在店铺、达人直播间购物的消费者)，且未领取满999-200消费券的消费者，我们将提供一张200元的无门槛优惠券，使用期限从领到之日至2022年6月20日(领到之日见后续细则》。

2.针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”《以下简称旗舰店)购买安瓶面膜，但预售期间产品订单累计未满999元的消费者(包括在店铺、达人直播购物的消费者).我们将提供两张满499立减100元的优惠券，使用期限从领到之日至2022年6月20日(领到之日见后续细则)。

3.以上消费者，巴黎欧莱雅品牌将诚邀他们成为巴黎欧莱雅金卡会员，享受相关待遇。

欧莱雅表示，具体领取和使用细则品牌将在5日之内进行公布。

双十一前，巴黎欧莱雅曾宣传安瓶面膜在李佳琦直播间为全年最大力度。但有网友发现，在双十一期间欧莱雅在品牌直播间发放了满999元间200元的优惠抵扣券，优惠力度比李佳琦直播间还大，导致自己在李佳琦直播间买贵了。

对此，李佳琦薇娅双双宣布暂停与欧莱雅合作，称希望欧莱雅能在 24 小时内给到明确解决方案。