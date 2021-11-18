首页 > 业界 > 关键词  > 欧莱雅最新资讯  > 正文

欧莱雅公布面膜差价事件解决方案：将发优惠券

2021-11-18 22:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日晚间，欧莱雅公布面膜差价事件解决方案称，目前最大的争议在于店铺在双十一期间发送的满999减200元的优惠券，使用该优惠券必须购买产品订单金额满999元才可使用，是全店产品（包括店铺、达人直播间等）均可使用的优惠券。

对此，欧莱雅提供了下列解决方案:

1，针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”(以下简称旗舰店)购买安瓶面膜且产品订单累计达到999元的消费者(包括在店铺、达人直播间购物的消费者)，且未领取满999-200消费券的消费者，我们将提供一张200元的无门槛优惠券，使用期限从领到之日至2022年6月20日(领到之日见后续细则》。

2.针对在天猫双十一预售（10/20-10/31）期间在“欧莱雅官方旗舰店”《以下简称旗舰店)购买安瓶面膜，但预售期间产品订单累计未满999元的消费者(包括在店铺、达人直播购物的消费者).我们将提供两张满499立减100元的优惠券，使用期限从领到之日至2022年6月20日(领到之日见后续细则)。

3.以上消费者，巴黎欧莱雅品牌将诚邀他们成为巴黎欧莱雅金卡会员，享受相关待遇。

欧莱雅表示，具体领取和使用细则品牌将在5日之内进行公布。

QQ截图20211118223337.jpg

双十一前，巴黎欧莱雅曾宣传安瓶面膜在李佳琦直播间为全年最大力度。但有网友发现，在双十一期间欧莱雅在品牌直播间发放了满999元间200元的优惠抵扣券，优惠力度比李佳琦直播间还大，导致自己在李佳琦直播间买贵了。

对此，李佳琦薇娅双双宣布暂停与欧莱雅合作，称希望欧莱雅能在 24 小时内给到明确解决方案。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 李佳琦薇娅的面子，欧莱雅的里子

    硬刚了。持续的投诉与抗议中，李佳琦和薇娅，坚定地站在了同一战线。11月17日晚，李佳琦、薇娅几乎同时发表声明，口径一致，称这是对直播间购买该产品的消费者的一种不公平，对信任直播间的消费者的不公平，并一致暂停了和巴黎欧莱雅的合作。

    ​李佳琦 ​薇娅 ​欧莱雅

  • 欧莱雅道歉 同时回应李佳琦薇娅暂停合作

    近日话题度很高的化妆品品牌欧莱雅昨晚对于面膜时间发布了致歉声明。欧莱雅方面称，将在保障所有相关消费者利益的前提下，提出能针对所有相关消费者的妥善解决方案。

    ​欧莱雅 ​李佳琦 ​薇娅

  • 别眼红薇娅李佳琦

    ​一声“oh my god!买它!买它!”，口红一哥李佳琦带领所有女生，从直播带货间进入大众视野，一种新兴的购物形式出现。<br/>

    ​薇娅 ​李佳琦 ​直播带货

  • 李佳琦薇娅双双暂停与欧莱雅合作：双11虚假优惠、反而贵了

    今天，关于欧莱雅安瓶面膜在双11期间的促销活动引起了巨大的关注。据悉，此事起源于有消费者在黑猫投诉平台投诉称，李佳琦直播间预售买的欧莱雅安瓶面膜远贵于双11现货，10月20日在李佳琦直播间抢的欧莱雅安瓶面膜预售要429元，但双11欧莱雅官方直播间现货却只要257元”。网友透露，双十一前，巴黎欧莱雅对外宣传10月20日安瓶面膜在李佳琦直播间为全年最大力度。但双十一期间，巴黎欧莱雅品牌直播间发放了满999元减200元的优惠抵扣

    ​李佳琦 ​直播 ​双十一

  • 绑定薇娅李佳琦，不灵了

    “薇诺娜，全部售罄。”“夸迪，卖完没法补了。”“优时颜，老板真的没有货了。”双11大促首场直播，面对粉丝的“补货”要求，李佳琦无奈又难掩开心地回应道。

    ​薇娅 ​李佳琦 ​直播电商

  • 今年“双11”，谁还迷信薇娅李佳琦

    在10月20日天猫“双11”正式拉开帷幕的当晚，李佳琦和薇娅分别以106.53亿和82.52亿的累计交易额，跻身淘宝直播的冠亚之列。排名次之的主播雪梨和烈儿宝贝，也分别以9.30亿和1.59亿的带货成绩，让淘宝直播达成了“双11”的第一个200亿。

    ​双十一 ​薇娅 ​李佳琦

  • 李佳琦薇娅双双暂停与欧莱雅合作 头部品牌方仍强势：这场对垒你支持谁？

    薇娅直播间与李佳琦直播间针对巴黎欧莱雅面膜差价”问题发布声明称，直播间已经与巴黎欧莱雅品牌方进行了多轮协商，但是对方并未给出明确解决方法。若24小时后，巴黎欧莱雅品牌方仍未能给出合理解决方案，李佳琦与薇娅直播间将给消费者提供相应补偿方案。今年双十一”前，巴黎欧莱雅宣传称，10月20日在李佳琦与薇娅直播间购买的面膜产品将为全年最大力度。该宣传吸引大量消费者前往李佳琦与薇娅直播间抢购面膜。然而，此后欧莱雅直

    ​直播 ​李佳琦 ​薇娅

  • 号称最低价！李佳琦卖的欧莱雅面膜却贵于双11：李佳琦方回应

    11月17日消息，据媒体报道，针对巴黎欧莱雅双11价格争议”一事，李佳琦所属公司美ONE作出回应。美ONE表示，该券有使用门槛，需单笔有效订单满足999元实付才可使用，并不是单独购买一个直播间单品就可以达到使用门槛，并且该券主要面向店铺所有产品，而不是仅针对直播间的产品，同时只发放少量门槛券作为店铺活动，目前活动已经结束。此前巴黎欧莱雅官方微博曾发文称，10月20日李佳琦直播间欧莱雅安瓶面膜是全年最大力度”。但10月2

    ​直播 ​李佳琦 ​微博

  • 薇娅李佳琦的“双11”Excel大战

    ​这届双11，复杂的玩法还未上线，先已被各色的表格花了眼。20日晚上六点多，点进朋友分享的在线文档，王芝发现，竟然有167人同时在线。方形的小头像还在不断涌进，屏幕前的他们，都有一个共同的目标——在这份号称“绝密搬运”的双11爆款清单上，找到自己钟意的产品。

    ​薇娅 ​李佳琦 ​双11

  • 李佳琦薇娅双双暂停与欧莱雅合作 官方：会尽快给消费者公平、解决方案

    今年双十一”前，巴黎欧莱雅宣传称，10月20日在李佳琦与薇娅直播间购买的面膜产品将为全年最大力度。该宣传吸引大量消费者前往李佳琦与薇娅直播间抢购面膜。然而，此后欧莱雅直播间又发放了满999元减200元的优惠抵扣券，用户叠加双十一优惠机制后可以更低价格购买到同款产品。据悉，10月20日在李佳琦直播间抢的欧莱雅安瓶面膜预售要429元，而欧莱雅自己直播间现货只要257元。薇娅直播间与李佳琦直播间针对巴黎欧莱雅面膜差价”问题

    ​直播 ​李佳琦 ​薇娅

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM