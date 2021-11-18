欧莱雅回应李佳琦薇娅暂停合作：为双十一促销机制过于繁琐道歉

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:近日，巴黎欧莱雅双11价格争议问题引发关注。多名消费者投诉称，在李佳琦直播间预售买的欧莱雅安瓶面膜远远贵于双11现货，而当时宣称该价格为“全年最大力度”。

据报道，欧莱雅客服称李佳琦说低价不算，部分消费者以低于直播间到手价拍下商品，是因为叠加使用了多种平台和店铺的优惠。随后李佳琦薇娅宣布暂停与欧莱雅合作，表示如果欧莱雅未能给出合理解决方案，将暂停一切合作。

11月18日凌晨2点，欧莱雅发声明对此事做出回应，欧莱雅方面称对于此次巴黎欧莱雅安瓶面膜双十一促销机制因过于繁琐复杂而给消费者带来的困扰表示歉意，并表示经初步调查，此次出现部分消费者在预售后以较低价格拍下商品，是因为叠加使用了多种平台及店铺的优惠，享受这些优惠是需要单笔订单凑单达到一定总价格门槛的，同时平台系统会自动将符合条件的优惠叠加平摊到活动商品上才能享受。

对于薇娅和李佳琦要求给出的“合理解决方案”，欧莱雅表示，“我们也看到了薇娅女士和李佳琦先生对此事件的建议。同时，我们必须本着对所有相关消费者（包括薇娅女士和李佳琦先生直播间的及其他相关消费者）负责任的态度，在综合、全面考虑所有相关消费者不同情形后，在保障所有相关消费者利益的前提下，提出能针对所有相关消费者的妥善解决方案。”

目前来看，欧莱雅算是第一个因为双十一促销机制过于繁琐复杂而向消费者道歉的厂商，希望各大厂商能够简化一下促销机制，让购物简单点。