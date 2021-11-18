DNF史诗之路次元边界全部奖励汇总 史诗之路次元边界奖励详情

DNF的史诗之路次元边界在最近开启了，很多玩家还不清楚本次的史诗之路到底有什么奖励，下面就来为大家详细的介绍一下。

活动时间 :2021年11月18日维护后~2022年1月20日维护前

01新的次元空间发现!史诗之路来袭!

调查风暴的艾尔罗斯在风暴裂缝中发现了另一个空间。从裂缝中不断涌出异次元生物。为了防止危险的异次元生物逃出空间，艾尔罗斯要进入裂缝间的异次元空间进行调查。

全新地下城 次元边界

在活动区域的地下城中，新增两个地下城，次元边界与次元之庭，次元边界进入不需要材料，在地下城会有一定机率掉落神话装备及无法分解的史诗装备，还会获得特别的材料神话残留碎片，用于获得和变更可自由进行变更的特别神话装备。而次元之庭进入需要消耗27个时间引导石，在这里有机率获得史诗与神话装备，还有机率进入直接掉落一套史诗、希洛克装备及自带增幅+1~+10史诗装备的三种隐藏地下城!另外还可以获得用于指定获取史诗装备的次元灵念及在商店中交换道具的次元灵念碎片!

指定史诗获取!次元变换祭坛!

在活动区域的NPC休·菲茨莱利可以使用次元变换祭坛，冒险家可以使用次元灵念指定获得全身12个位置的史诗装备，每个位置的装备每个账号只能获得1次。

特别隐藏地下城!史诗装备成套掉!

在进入次元之庭后，有机率进入特别的隐藏地下城，其中有一种套装隐藏地下城，其中如果掉落的是成套的史诗装备，那么就会直接掉落一整套装备!但是如果掉落的是史诗武器装备的话....那就没有一套咯。如果掉落的是希洛克史诗装备的话，也只会掉落1件。

另外隐藏地下城中，还有可以掉落自带+1~+10的增幅史诗装备的地下城，如果有碰到的话千万不要错过!

掉落装备带增幅效果!还能进行变换!

次元之庭中还有一种隐藏地下城中会掉落自带增幅等级的史诗装备，可以使用次元灵念在NPC处将己经增幅的史诗装备的增幅等级随机变换为+0~+10，不是次元之庭中掉落的带增幅的史诗装备也可以进行变换哦~永恒大陆史诗装备无法进行变换。

专用神话装备自由变换!

活动期间，冒险家可以使用在次元边界中获得的神话残留碎片在活动NPC处购买[活动]神话随机罐，其中获得的神话装备可以使用神话残留碎片购买的神话变换石进行变换。像刃影之歌活动的神话装备一样，每次变换都可以选择1个不想要的神话装备去除，最后必然可以获得心仪的神话装备!

商店奖励

道具名 说明 购买限制 所需材料数量 [活动]神话随机罐 开启后，可以随机获得1件神话装备。获得的神话装备无法跨界和分解，可以使用神话变换石随机变换为其它神话装备。 账号1个 神话残留碎片2000个 神话变换石 可在活动NPC处使用该道具变换神话装备。每次变换需要消耗1个神话变换石。 账号34个 神话残留碎片75个 次元之庭无限通行证礼盒 使用后， 可以获得1个次元之庭无限通行证。 获得的次元之庭无限通行证无法交易。 账号1个 史诗之路:次元之庭无限通行证1个 Lv100史诗跨界石 使用后， 可以将一件Lv100史诗装备转移到账号金库。 不能用于无法跨界的装备。只能在赛丽亚旅馆使用。 账号1个 次元灵念碎片490个 [期限]时间引导石礼盒（100个） 开启后，可以获得100个[期限]时间引导石。获得的[期限]时间引导石无法交易，并将于2022年1月20日凌晨6点删除。 账号每周2个 次元灵念碎片70个 耀银品级调整箱神秘礼盒（1~5个） 开启后，随机获得1~5个耀银品级调整箱。 账号5个 次元灵念碎片130个 神话专属属性调整箱神秘礼盒 （1~5个） 开启后， 随机获得1~5个神话专属属性调整箱。 账号5个 次元灵念碎片200个 一次性材质转换器 使用后， 可以选择一件Lv85的史诗防具、Lv95的史诗防具或Lv100的传说、 史诗或神话防具， 转换其材质， 且不消耗传说灵魂、 转换各材质所需的特殊材料以及金币。 账号5个 次元灵念碎片15个 一次性继承装置 使用后， 可以选择一件Lv100的神器、 传说、 史诗或神话装备， 将其继承到另一件Lv100的神器、 传说、 史诗或神话装备， 且不消耗堇青石。 无法继承到可交易的传说或史诗装备。 账号5个 次元灵念碎片15个 次元之息释放药剂 使用后， 增加30%的攻击速度、 移动速度和施放速度， 增加100点力量、 智力、 体力、 精神， 效果持续30秒。 角色在地下城中死亡、 重新进入地下城、 重新登录游戏时， 将初始化冷却时间。 - 次元灵念碎片1个

温馨提示

1.以上活动礼盒均为账号绑定，且将于2022年1月20日更新维护后删除，请注意使用。

2.活动中次元之庭无限通行证礼盒开启后获得的无限通行证无法交易，请注意开启角色。

3.次元边境每天只能进入10次，每日凌晨6点重置，获得的史诗无法分解。次元之庭无次数限制，获得的史诗与普通深渊地下城相同。