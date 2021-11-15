首页 > 业界 > 关键词  > 百度最新资讯  > 正文

新媒体管家 Plus浏览器插件劫持流量 百度起诉一审获赔

2021-11-15 17:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:据海淀法院网报道，因认为上海政凯信息科技有限公司（以下简称政凯公司）运营的“新媒体管家「Plus」”浏览器插件在百度网页面中插入链接，强制跳转至其运营的新媒体管家网相关页面，北京百度网讯科技有限公司将政凯公司诉至法院，要求政凯公司赔偿百度公司经济损失及合理开支，并消除影响。海淀法院经审理，一审判决政凯公司赔偿百度公司经济损失80万元及合理开支3万元。

法律，条规、法院

百度公司诉称，其发现用户在电脑浏览器中安装政凯公司开发运营的“新媒体管家「Plus」”浏览器插件后，进入百度网的搜索框进行关键词搜索时，搜索结果页面中的专题搜索栏中出现“微信”专题及“实时热点”版块链接（以下简称涉案链接）。用户在点击涉案连接后，将直接跳转至政凯公司运营的新媒体管家网的相关页面。百度公司认为，政凯公司的前述行为属于强制插入链接并跳转的行为，干扰和破坏了百度公司产品的正常运行，构成不正当竞争。

法院经审理后认为，政凯公司在百度网插入的涉案链接，足以使用户误认为相关内容是由百度公司所提供，并在用户不知情的情况下被吸引至政凯公司经营的网站，干扰了用户对百度网搜索结果的正常使用，亦影响了用户的知情权和选择权。涉案链接将用户引出百度网，大大降低了用户使用百度网进行搜索的交易机会以及再次回到百度网中浏览相关信息的可能，而政凯公司却据此获取了本不属于其自身的用户流量，从而获取不正当利益。

最终，法院作出上述判决。宣判后，被告政凯公司提起上诉。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 娃哈哈侵权被判赔8800元 因侵权使用美术作品

    11月3日，北京听涛网络科技有限公司（以下简称“听涛公司”）与杭州娃哈哈集团有限公司(以下简称“娃哈哈公司”)相关侵害作品信息网络传播权纠纷一审法律文书公布，娃哈哈因侵权使用美术作品被判赔8800元。

    ​娃哈哈 ​版权 ​著作权

  • 喜羊羊懒羊羊被侵权！出品方起诉侵权方索赔50万元

    11月5日消息，企查查APP显示，近日喜羊羊懒羊羊出品方广东原创动力文化传播有限公司与广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司著作权权属、侵权纠纷民事一审判决书公开。原告喜羊羊出品方公司诉称被告未经许可生产销售带有喜羊羊与灰太狼美术作品形象的羊羊大战”等大型游戏机，侵犯了原告的著作权。为此，原告请求法院判决：1、被告立即停止侵权，即立即停止生产、销售、展览并立即销毁带有喜羊羊与灰太狼”美术作品形象的羊羊大战”游戏机?

    ​侵权 ​游戏 ​动漫

  • 注意！这几种公众号行为一旦被追究就是侵权

    自媒体时代，微信公众号早已成为重要的信息传播和分享平台。公众号的便利性、承载内容的多样性使得越来越多的自媒体人加入了运营公众号的行列。

    ​公众号 ​自媒体 ​微信

  • 侵权吴京！战狼公司被当事人申请限制消费

    11月17日消息，天眼查App显示，战狼品牌管理有限公司新增一则限制消费令，限制消费对象为该公司及其法定代表人杨春祥，申请人为吴京，其关联案件为该公司与吴京相关网络侵权责任纠纷。此前，战狼品牌管理公司因销售槟榔产品外包装及兑奖卡含有吴京肖像且标注吴京助力战狼品牌”字样，被吴京起诉。视频法院审理认为，原告系演员，具有一定的知名度，其姓名、肖像亦具有一定商业价值，鉴于被告使用原告的姓名、肖像宣传该公司销售的?

    ​侵权

  • 喜羊羊与灰太狼公司起诉侵权方获赔

    近日，喜羊羊懒羊羊出品方广东原创动力文化传播有限公司与广州市嘟嘟糖动漫科技有限公司著作权权属、侵权纠纷民事一审判决书公开，原告喜羊羊出品方公司诉称被告未经许可生产销售带有喜羊羊与灰太狼美术作品形象的“羊羊大战”等大型游戏机，侵犯了原告的著作权，请求赔偿50万元。

    ​侵权 ​动漫 ​游戏

  • 网站买卖微信号被判侵权

    某网络科技公司是某网站的经营者。该网站设有微信账号买卖、微信辅助注册、微信辅助解封等交易专区。交易专区里包含大量微信买卖信息。腾讯公司认为，某网络科技公司的行为严重影响了微信平台的正常运营，破坏微信平台的健康生态。故诉请法院判令被告某网络科技公司立即停止不正当竞争行为，在其官方网站首页显著位置发布消除影响的公开声明，同时赔偿经济损失及合理支出210万元。

    ​微信号 ​腾讯 ​侵权

  • 全网阅读超百亿，EDG夺冠后，新媒体人如何花式追热点？

    EDG夺冠!11月7日凌晨，英雄联盟S11总决赛上，中国大陆赛区EDG击败韩国赛区DK，成功夺冠。

    ​EDG ​新媒体 ​电竞

  • 痘博士因侵权杨洋被强制执行85万元

    近日，杨洋与北京痘博士科技有限公司姓名权纠纷一审民事判决书公开，原告方杨洋诉称痘博士在多平台发布涉嫌侵权内容，且未经授权擅用杨洋肖像、姓名，误使公众认为杨洋为该品牌的形象代言人。

    ​侵权

  • 织梦CMS发布维权公告 将对侵权网站提起诉讼

    10月26日，上海卓卓网络科技有限公司织梦CMS发布侵权网站清单及维权公告，将对侵权网站提起诉讼。

    ​织梦CMS ​网站侵权 ​织梦CMS收费

  • 吴亦凡撤回两起网络侵权诉讼 自愿撤回获法院准许

    据中国裁判文书网显示，近日一则与吴亦凡有关的网络侵权责任纠纷法律文书公开，原告为吴亦凡，被告为自然人查某和某互联网公司，裁定日期为8月4日。相关文书显示，原告吴亦凡自愿申请撤回本案起诉，法院准许吴亦凡撤诉。

    ​吴亦凡 ​网络侵权

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM