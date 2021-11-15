新媒体管家 Plus浏览器插件劫持流量 百度起诉一审获赔

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:据海淀法院网报道，因认为上海政凯信息科技有限公司（以下简称政凯公司）运营的“新媒体管家「Plus」”浏览器插件在百度网页面中插入链接，强制跳转至其运营的新媒体管家网相关页面，北京百度网讯科技有限公司将政凯公司诉至法院，要求政凯公司赔偿百度公司经济损失及合理开支，并消除影响。海淀法院经审理，一审判决政凯公司赔偿百度公司经济损失80万元及合理开支3万元。

百度公司诉称，其发现用户在电脑浏览器中安装政凯公司开发运营的“新媒体管家「Plus」”浏览器插件后，进入百度网的搜索框进行关键词搜索时，搜索结果页面中的专题搜索栏中出现“微信”专题及“实时热点”版块链接（以下简称涉案链接）。用户在点击涉案连接后，将直接跳转至政凯公司运营的新媒体管家网的相关页面。百度公司认为，政凯公司的前述行为属于强制插入链接并跳转的行为，干扰和破坏了百度公司产品的正常运行，构成不正当竞争。

法院经审理后认为，政凯公司在百度网插入的涉案链接，足以使用户误认为相关内容是由百度公司所提供，并在用户不知情的情况下被吸引至政凯公司经营的网站，干扰了用户对百度网搜索结果的正常使用，亦影响了用户的知情权和选择权。涉案链接将用户引出百度网，大大降低了用户使用百度网进行搜索的交易机会以及再次回到百度网中浏览相关信息的可能，而政凯公司却据此获取了本不属于其自身的用户流量，从而获取不正当利益。

最终，法院作出上述判决。宣判后，被告政凯公司提起上诉。