特斯拉新车减配无USB接口 官方回应：因为缺芯

最近，美国一批拿到新车的消费者发现了一个奇怪问题。
新一批的Model3和Model Y车内中控和后排只预留了USB孔位，并没有USB接口，而手机无线充电功能也同样被减配。
因为没有事先告知，所以很多车主刚拿到车时是懵的。对此，特斯拉官方客服回应称，出现这个情况主要是因为缺芯，中央扶手箱的USB受到影响。
公司计划从12月开始陆续补装USB接口，但具体时间还不能承诺。车主可以先通过电话预约，等部件到位后，可进行安装服务。
最近，美国一批拿到新车的消费者发现了一个奇怪问题。
新一批的Model3和Model Y车内中控和后排只预留了USB孔位，并没有USB接口，而手机无线充电功能也同样被减配。
因为没有事先告知，所以很多车主刚拿到车时是懵的。对此，特斯拉官方客服回应称，出现这个情况主要是因为缺芯，中央扶手箱的USB受到影响。
公司计划从12月开始陆续补装USB接口，但具体时间还不能承诺。车主可以先通过电话预约，等部件到位后，可进行安装服务。
据国外媒体报道，与其他公司一样，特斯拉也受到了全球芯片短缺的影响。一些特斯拉客户发现，最近新购买的Model 3和Model Y在中控台和后排座位附近没有USB接口，而是只预留了孔位。此外，许多用户声称，新车上的无线充电器也不起作用，可能是因为新车使用了与USB接口相同的模块。
买到的新车没有USB接口，你能接受吗？据@老板联播 消息，近日，有特斯拉消费者反映，在收新车时发现车内中控和后排并没有USB接口，而是只预留了孔位，手机无线充电功能同样被减配。然而，特斯拉并未实现告知，也没有提到补偿措施。此次受影响的车型涉及Model 3和Model Y两款。特斯拉官方客服表示，11月6日后生产的Model 3和Model Y车型均可能出现该情况，也不是说缺失，就是说中央扶手箱里的USB接口，没有办法使用U盘进行音乐的播?
近日，有网友反馈称，特斯拉新交付的Model3和Model Y两款车型在扶手箱和后排没有USB接口，仅预留了孔位。同时，中控下方无线充电功能被减配。
据国外媒体报道，在新一轮的价格调整中，特斯拉将Model 3和Model Y全系车型在美售价上调1000美元。特斯拉美国官网显示，目前，后轮驱动版Model 3（之前的标准续航升级版Model 3）的售价为44990美元，长续航版Model 3的售价为50990美元，Performance高性能版Model 3的售价为58990美元。目前，长续航版Model Y的售价为57990美元，Performance高性能版Model Y的售价为62990美元。
今日下午，国家市场监督管理总局表示，日前，特斯拉汽车（北京）有限公司根据相关要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。将自即日起，召回生产日期在2019年2月2日至2019年10月20日期间的部分进口Model3汽车，共计91辆。
据悉，此次升级对象包括Model S和Model X，还对新款Model S和Model X的电池组进行了更新。对于更新后的Model X车型，有媒体拿到了美国环保署（EPA）公布的相关新数据。以下是美国环保署编制的Model X数据表:
特斯拉柏林工厂的油漆颜色最近通过该公司的移动应用程序被光。特斯拉应用程序更新4.2.1版本后，曝光了柏林工厂即将投产的汽车可用的前三种车漆颜色。
上个月，特斯拉提高了Model 3和Model Y部分车型在美国的价格。而今天查阅特斯拉北美官网可知，美版Model 3和Model Y再度涨价，全系提高了1000美元。再度涨价之后，美版特斯拉Model 3的三个版本现价格如下：后轮驱动版4.499万美元，约合人民币28.79万人民币（国内售价23.59万元）；长续航版5.09万美元，约合人民币32.63万人民币（此车型国内停售）；高性能版5.89万美元，约合人民币37.75万人民币（国内售价33.99万元）。而另外一款?
日前，特斯拉官网对Model Y进行了更新，此前的标准续航版车型，变为了后轮驱动”版本，同时，车辆的百公里加速为6.9秒。相较于此前的标准续航版本，车辆的加速性能有所下降，此前标续版车型百公里加速为5.6秒，加速成绩暴降1.3秒。新款后轮驱动车型，CLTC续航里程为545公里，比之前标续版的NEDC 525公里续航增加20公里。同时，Model Y的交付日期，由此前的10-14周，更改为了2022年第一季度，预计二者的交车时间相差不大。目前，对?
日前，据1818黄金眼”报道，杭州的沈先生花费80万元购买了一辆特斯拉Model X，可是不到两年的时间里，车子就出现了各种各样的问题，有记录的维修都达到了7、8次，几乎每天都处在焦虑当中。而最近，Model X又出现了一个新的故障”，让他坐不住了。据沈先生介绍，他在一个停车场入口处，挂上了D挡，可是车辆却往后倒车。他拍摄的视频显示，车辆仪表盘显示在D挡状态，但是车辆确实在往后倒。对此，杭州销售特斯拉服务中心以没有采访权
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