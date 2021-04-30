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特斯拉新车减配无USB接口 官方回应：因为缺芯

2021-11-15 16:19 · 稿源：站长之家

最近，美国一批拿到新车的消费者发现了一个奇怪问题。

新一批的Model3和Model Y车内中控和后排只预留了USB孔位，并没有USB接口，而手机无线充电功能也同样被减配。

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因为没有事先告知，所以很多车主刚拿到车时是懵的。对此，特斯拉官方客服回应称，出现这个情况主要是因为缺芯，中央扶手箱的USB受到影响。

公司计划从12月开始陆续补装USB接口，但具体时间还不能承诺。车主可以先通过电话预约，等部件到位后，可进行安装服务。

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