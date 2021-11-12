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7家视频网站提交会员服务整改报告

2021-11-12 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月12日 消息:此前，因视频平台会员仍需观看广告等问题，浙江省消保委约谈了爱奇艺、优酷、腾讯视频、搜狐视频、PPTV、芒果TV、乐视等平台。

浙江省消保委表示，上述视频网站存在对会员广告特权事前事后告知不充分、取消自动续费操作繁琐、会员观看部分影视剧要另外花钱，观影时间有限制、不能按影片价格充值，充值金额固定等问题。

腾讯视频

对此，浙江省消保委要求，各视频网站在开通会员前，要在显著的位置提醒会员权利，不能隐藏在服务协议之中;对于弹窗、暂停广告，取消键设置必须合理，便于消费者关闭;对于影片点播服务，应开通单片购买支付模式，使消费者可以按需购买;对于会员的退订，应简化会员退订流程。

据澎湃新闻报道，今日，上述平台已按期提交整改报告。浙江省消保委称，各视频网站提出整改举措是否落实到位，希望广大消费者来共同监督，同时，其他会员服务问题相关整改情况，浙江省消保委正在抓紧梳理，将结合前期消费体察结果，近期向社会公布。

“苹果用户不能按影片价格充值，充值金额固定”问题，涉及到的网站有爱奇艺、优酷、腾讯视频、芒果TV。

爱奇艺在整改报告中提出:已和苹果申请苹果所支持的金额最小的价格档位1奇点，苹果已审核完成，目前爱奇艺奇点全部支持苹果所能提供的三个最小金额（1元、3元、6元）。

优酷在整改报告中提出:与苹果公司沟通后，调低充值金额门槛，增加1元充值档位，并将于11月25日前完成。

腾讯视频在整改报告中提出:新增1元和3元两个充值选项，预计11月30日上线支持。

但芒果TV只提到与苹果公司沟通，还没有具体举措。

“苹果系统会员取消自动续费操作繁琐”问题，7家视频网站都有出现，但腾讯视频率先做出实质性整改。

腾讯视频整改报告中提出:苹果用户会员取消自动续费操作繁琐问题已反馈苹果公司，苹果公司答应将于今年12月完成优化，支持用户直接在腾讯视频里关闭自动续费，无需再跳转至苹果界面关闭。

爱奇艺、优酷、PPTV、乐视在整改报告中提出:这是苹果公司的规则要求，平台将积极与苹果公司沟通，争取优化路径。

搜狐视频在整改报告中提出:由于iOS系统的特殊性，此流程搜狐视频无法变更或修改。

芒果TV在整改报告没有提到苹果用户如何优化自动续费操作。

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